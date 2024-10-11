Евросоюз не сможет вернуть выплаченные Тунису 150 млн евро
Европейский союз (ЕС) не сможет вернуть 150 млн евро, выплаченных Тунису, несмотря на то что что средства были потрачены «на финансирование сил безопасности, которые насиловали женщин-мигрантов», пишет британская газета The Guardian.
ЕС выплатил эту сумму правительству Туниса в рамках сделки по миграции и развитию в марте 2024 г. Представитель Еврокомиссии заявил, что деньги были выплачены Тунису после выполнения «взаимно согласованных условий».
Расследование The Guardian в сентябре выявило факты злоупотреблений со стороны финансируемых ЕС сил безопасности в Тунисе, включая сексуальное насилие в отношении мигрантов.
Как выяснилось, нет системы для возврата денег для тех государств, которые нарушают права человека. При этом правила Евросоюза гласят, что деньги должны быть потрачены с соблюдением основных прав человека, с 2021 г. вводя более строгие к этому требования.
Международный уголовный суд (МУС) может начать расследование жестокого обращения с мигрантами из стран Африки к югу от Сахары со стороны властей Туниса.
На выборах президента Туниса, состоявшихся 6 октября, победу одержал действующий глава государства Каис Саид, набрав 89% голосов избирателей. Это следует из данных, предоставленных Независимой высшей избирательной комиссией республики.