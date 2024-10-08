Президент Туниса переизбран с результатом почти 90% голосов«Арабская весна» закончилась и на ее родине
Действующий президент Туниса Каис Саид одержал убедительную победу на президентских выборах 6 октября, набрав 89% голосов избирателей, следует из данных Независимой высшей избирательной комиссии республики. Его ближайший конкурент – основатель партии Azimoun («Полны решимости») Айяши Заммель получил 6,9% голосов. В голосовании приняло участие всего 27,7% электората – самая низкая явка с 2011 г. Тунис – родина волнений в арабском мире в 2011 г., известных как «арабская весна». В соседней Ливии она привела к расколу страны, в Египте в 2013 г. восстановился режим, где доминируют военные, в Сирии разразилась гражданская война, интенсивность которой снизилась несколько лет назад.
Выборы в североафриканской республике прошли на фоне бойкота голосования со стороны большей части оппозиции. По данным The Arab Weekly, баллотироваться на выборах хотели около 100 человек, но к избирательной гонке были допущены всего 17 кандидатов. Затем избирком заблокировал участие еще 14 кандидатов. Главный соперник президента Заммель с начала сентября находится под арестом по обвинению в фальсификациях при сборах подписей и спонсорской помощи. Несколько дней назад суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, при этом избирательная комиссия не сняла его кандидатуру с выборов.
Президентские выборы в Тунисе прошли на фоне постепенного дрейфа государства в сторону авторитаризма. Все началось во время пандемии коронавируса, в ходе которой по стране прокатилась волна общественных протестов под предлогом ухудшения эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране. Протестующие требовали отстранения должностных лиц, виновных в кризисе, и роспуска парламента. Воспользовавшись этим, в июле 2021 г. президент Саид на месяц приостановил работу парламента, отменил неприкосновенность его депутатов и отстранил тогдашнего премьер-министра страны Хишама Машиши. Через год в республике прошел инициированный Саидом референдум о поправках в конституцию – их поддержали 94,6% граждан при явке 30%. Новая конституция наделила президента фактически неограниченными полномочиями.
Критики президента также обвиняют Саида в репрессиях против своих политических оппонентов. По данным Human Rights Watch, за время его президентства по политическим мотивам задержали 170 граждан страны. Среди заключенных – лидер оппозиционной исламистской партии «Ан-Нахда» («Возрождение») и бывший спикер парламента Рашид Ганнуши, а также лидер Свободной конституционной партии Абир Мусси.
Рекордно низкая явка на текущих выборах в Тунисе вызвана разочарованием граждан в политике властей и в оппозиции, считает востоковед Руслан Сулейманов. После событий «арабской весны» тунисцы надеялись увидеть демократические преобразования и позитивные изменения в экономике страны, но они так и не последовали. Страна сейчас переживает стагнацию в экономике: в прошлом году ВВП Туниса вырос всего на 0,4%, а в 2022 г. – на 2,6%, следует из данных МВФ. Кроме того, в республике традиционно высокая безработица – более 17%, из которых свыше 40% среди молодежи от 18 до 24 лет.
Партия «Ан-Нахда», поднявшаяся во время «арабской весны» к середине 2010-х, не прошла испытание реальным управлением – не смогла ни решить проблемы страны, ни привлечь для решения их иностранное финансирование, соглашается научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Вместо этого, говорит эксперт, партия пыталась исламизировать страну, что встретило сопротивление и привело к формированию светской коалиции. «С тех пор на выборах побеждает Саид, а его политические противники только борются между собой и ослабляют друг друга», – добавил эксперт.
Как считает Лукьянов, страны Запада готовы мириться с режимом Саида и даже помогать ему финансово, до тех пор пока он контролирует миграционные потоки в Европу. «Хотя в публичной риторике нынешний президент нарочито антизападный, не гнушается апеллировать к панарабизму в противовес культурному влиянию Запада и исламистов», – говорит Лукьянов.
После выборов на российско-украинском контуре Тунис сохранит позицию дистанцирования от сторон конфликта, а внутри Саид сохранит вектор укрепления вертикали личной власти, считает Сулейманов: «Либеральные реформы в экономике невозможны без политических преобразований, а президент к такому сегодня не готов».