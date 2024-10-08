Президент Туниса переизбран с результатом почти 90% голосов

Рекордно низкая явка на текущих выборах в Тунисе вызвана разочарованием граждан в политике властей и в оппозиции, считает востоковед Руслан Сулейманов. После событий «арабской весны» тунисцы надеялись увидеть демократические преобразования и позитивные изменения в экономике страны, но они так и не последовали. Страна сейчас переживает стагнацию в экономике: в прошлом году ВВП Туниса вырос всего на 0,4%, а в 2022 г. – на 2,6%, следует из данных МВФ. Кроме того, в республике традиционно высокая безработица – более 17%, из которых свыше 40% среди молодежи от 18 до 24 лет.