Белоусов проверил объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота

Белоусов проверил объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флотаМинистр обороны поднялся на борт атомного ракетного крейсера «Князь Владимир»
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал во время рабочей поездки в Мурманскую область объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота. Об этом сообщает Telegram-канал оборонного ведомства.
По данным Минобороны, Белоусов посетил в регионе пункт базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А». Там командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко, как рассказали в ведомстве, доложил министру о завершении реконструкции причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955.
После обновления подводные лодки будут обеспечены «необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой», пояснили в министерстве. Изменения, как отмечается, позволят сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования. Сейчас также проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения, говорится в сообщении.
Кроме того, Белоусов осмотрел на борту атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» отсек радиоэлектронного вооружения и места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами. Главе оборонного ведомства показали также места проживания и быта личного состава.
Белоусов во время визита в Мурманскую область проверил объекты военной и социальной инфраструктуры 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, добавили в Минобороны.
Новая подводная лодка «Якутск» была спущена на воду в Санкт-Петербурге, сообщало ранее на этой неделе Минобороны. Неатомные подводные лодки проекта 636 оснащены высокоточным оружием, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин в ходе церемонии. По его словам, серийное строительство таких подлодок «позволяет наращивать до требуемых норм потенциал подводных сил флотов и, в частности, их неатомную подводную составляющую».