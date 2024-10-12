Белоусов проверил объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота

После обновления подводные лодки будут обеспечены «необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой», пояснили в министерстве. Изменения, как отмечается, позволят сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования. Сейчас также проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения, говорится в сообщении.