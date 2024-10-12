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Белоусов проверил объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота

Министр обороны поднялся на борт атомного ракетного крейсера «Князь Владимир»
Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал во время рабочей поездки в Мурманскую область объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота. Об этом сообщает Telegram-канал оборонного ведомства.

По данным Минобороны, Белоусов посетил в регионе пункт базирования атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А». Там командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко, как рассказали в ведомстве, доложил министру о завершении реконструкции причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955.

После обновления подводные лодки будут обеспечены «необходимыми энергосредами, связью, воздухом и водой», пояснили в министерстве. Изменения, как отмечается, позволят сократить износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования. Сейчас также проводится плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения, говорится в сообщении.

Кроме того, Белоусов осмотрел на борту атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А» отсек радиоэлектронного вооружения и места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами. Главе оборонного ведомства показали также места проживания и быта личного состава.

Белоусов во время визита в Мурманскую область проверил объекты военной и социальной инфраструктуры 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, добавили в Минобороны.

Новая подводная лодка «Якутск» была спущена на воду в Санкт-Петербурге, сообщало ранее на этой неделе Минобороны. Неатомные подводные лодки проекта 636 оснащены высокоточным оружием, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин в ходе церемонии. По его словам, серийное строительство таких подлодок «позволяет наращивать до требуемых норм потенциал подводных сил флотов и, в частности, их неатомную подводную составляющую».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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