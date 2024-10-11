Новая подводная лодка «Якутск» спущена на воду в Санкт-Петербурге

Подводная лодка «Якутск» была заложена на предприятии в августе 2021 г. под руководством президента России Владимира Путина. Судно является шестым в серии, строящейся для Тихоокеанского флота. Тогда глава государства заявлял, что стране необходим сбалансированный, высокотехнологичный и боеспособный военно-морской флот, поэтому в течение шести лет доля современных кораблей в ВМФ должна достичь 70%.