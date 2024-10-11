Новая подводная лодка «Якутск» спущена на воду в Санкт-Петербурге
Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Якутск», строящаяся для Военно-морского флота (ВМФ) России, была спущена на воду. Церемония прошла на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин в ходе церемонии отметил, что неатомные подводные лодки проекта 636 оснащены высокоточным оружием. По его словам, серийное строительство таких подлодок «позволяет наращивать до требуемых норм потенциал подводных сил флотов и, в частности, их неатомную подводную составляющую».
«Подводные лодки этого проекта подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми службами и выполненными боевыми задачами», – сказал Мухаметшин.
После спуска на воду кораблю предстоит пройти ряд достроечных работ у причальной стенки верфей, а также швартовные, заводские ходовые и государственные испытания. Потом судно передадут ВМФ России.
Подводная лодка «Якутск» была заложена на предприятии в августе 2021 г. под руководством президента России Владимира Путина. Судно является шестым в серии, строящейся для Тихоокеанского флота. Тогда глава государства заявлял, что стране необходим сбалансированный, высокотехнологичный и боеспособный военно-морской флот, поэтому в течение шести лет доля современных кораблей в ВМФ должна достичь 70%.
По данным Минобороны, подводные лодки модифицированного 636 проекта обладают более высокой боевой эффективностью. На сегодняшний день на боевой службе находятся пять подводных лодок серии – «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск».