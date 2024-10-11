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Новая подводная лодка «Якутск» спущена на воду в Санкт-Петербурге

Ведомости

Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Якутск», строящаяся для Военно-морского флота (ВМФ) России, была спущена на воду. Церемония прошла на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин в ходе церемонии отметил, что неатомные подводные лодки проекта 636 оснащены высокоточным оружием. По его словам, серийное строительство таких подлодок «позволяет наращивать до требуемых норм потенциал подводных сил флотов и, в частности, их неатомную подводную составляющую».

«Подводные лодки этого проекта подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми службами и выполненными боевыми задачами», – сказал Мухаметшин.

После спуска на воду кораблю предстоит пройти ряд достроечных работ у причальной стенки верфей, а также швартовные, заводские ходовые и государственные испытания. Потом судно передадут ВМФ России.

Подводная лодка «Якутск» была заложена на предприятии в августе 2021 г. под руководством президента России Владимира Путина. Судно является шестым в серии, строящейся для Тихоокеанского флота. Тогда глава государства заявлял, что стране необходим сбалансированный, высокотехнологичный и боеспособный военно-морской флот, поэтому в течение шести лет доля современных кораблей в ВМФ должна достичь 70%.

По данным Минобороны, подводные лодки модифицированного 636 проекта обладают более высокой боевой эффективностью. На сегодняшний день на боевой службе находятся пять подводных лодок серии – «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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