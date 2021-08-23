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Путин дал старт строительству двух кораблей и четырех подлодок для ВМФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ, в частности, двух корветов, двух атомных и двух дизельных подводных лодок. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония закладки прошла на предприятиях «Севмаш» в Северодвинске, «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре. Были заложены атомные подводные крейсеры проекта 955А (тип «Борей-А») «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской», большие подводные лодки проекта  636.3 (тип «Варшавянка») «Можайск» и «Якутск», а также корветы проекта 20380 (тип «Стерегущий») «Грозный» и «Буйный». «Сегодня в Комсомольске-на-Амуре закладываются два многоцелевых корабля ближней морской зоны, а на «Севмаше» и на «Адмиралтейских верфях» – четыре подводные лодки дальней морской зоны», — пояснил Путин.

По его словам, сбалансированный, высокотехнологичный и боеспособный военно-морской флот необходим России, поэтому в течение шести лет доля современных кораблей в ВМФ должна достичь 70%. «Такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, ее ролью в мировых делах», — пояснил Путин.

Изначально закладка атомных крейсеров «Дмитрия Донской» и «Князь Потемкин», как сообщал в марте источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, должна была состояться мае. В строй корабли должны войти в 2026 и 2027 гг. соответственно. Каждая из лодок будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Булава». Дизельные подлодки «Якутск» и «Можайск», как заявлял в мае главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, должны поступить на Тихоокеанский флот в 2024 г. Обе подлодки будут вооружены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ». Наконец, корветы «Грозный» и «Буйный» планируется передать флоту до 2028 г. Их основное вооружение — ракеты «Калибр-НК» или «Уран».

В июле 2020 г. на судостроительном заводе «Залив» в Керчи заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца (УДК). Это корабли проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», полное водоизмещение каждого – около 25 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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