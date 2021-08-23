Путин дал старт строительству двух кораблей и четырех подлодок для ВМФ

Изначально закладка атомных крейсеров «Дмитрия Донской» и «Князь Потемкин», как сообщал в марте источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, должна была состояться мае. В строй корабли должны войти в 2026 и 2027 гг. соответственно. Каждая из лодок будет нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Булава». Дизельные подлодки «Якутск» и «Можайск», как заявлял в мае главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, должны поступить на Тихоокеанский флот в 2024 г. Обе подлодки будут вооружены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ». Наконец, корветы «Грозный» и «Буйный» планируется передать флоту до 2028 г. Их основное вооружение — ракеты «Калибр-НК» или «Уран».