Совбез РФ подтвердил планы оснащения новых подлодок и фрегатов гиперзвуковым оружием
«На северодвинском "Севмаше" в этот день (20 июля – прим. ред.) заложили две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", которые будут оснащены гиперзвуковым оружием. На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложили два фрегата проекта 22350, которые также получат гиперзвуковое оружие», – сказал Попов.
20 июля в Северодвинске были заложены две атомные многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М» («Воронеж» и «Владивосток») и два фрегата проекта 22350 («Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев»).
Также 20 июля в Керчи впервые в российской практике судостроения были заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900, «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».