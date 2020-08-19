Совбез РФ подтвердил планы оснащения новых подлодок и фрегатов гиперзвуковым оружием

«На северодвинском "Севмаше" в этот день (20 июля – прим. ред.) заложили две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", которые будут оснащены гиперзвуковым оружием. На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложили два фрегата проекта 22350, которые также получат гиперзвуковое оружие», – сказал Попов.