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Совбез РФ подтвердил планы оснащения новых подлодок и фрегатов гиперзвуковым оружием

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Подлодки и фрегаты, заложенные 20 июля на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), оснастят гиперзвуковым оружием, заявил «Интерфаксу» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«На северодвинском "Севмаше" в этот день (20 июля – прим. ред.) заложили две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", которые будут оснащены гиперзвуковым оружием. На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложили два фрегата проекта 22350, которые также получат гиперзвуковое оружие», – сказал Попов.

20 июля в Северодвинске были заложены две атомные многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М» («Воронеж» и «Владивосток») и два фрегата проекта 22350 («Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев»).

Также 20 июля в Керчи впервые в российской практике судостроения были заложены два универсальных десантных корабля-вертолетоносца проекта 23900, «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных