Новый премьер Японии напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Дебаты состоялись 12 октября после присуждения Нобелевской премии мира 2024 г. «Нихон Хиданкио» – японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Премия присуждена с формулировкой «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие больше никогда не должно применяться».