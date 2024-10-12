Новый премьер Японии напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов с лидерами партий в преддверии выборов в нижнюю палату парламента напомнил об атомных бомбардировках США городов Хиросимы и Нагасаки. Трансляцию вел телеканал NHK.
«Я хочу убедиться, что ничего подобного [бомбардировки Хиросимы или Нагасаки] больше никогда не повторится», – сказал Исиба в ответ на вопрос об отмене ядерного оружия (цитата по Japan Times).
Досрочные выборы в японский парламент пройдут 27 октября. В дебатах приняли участие лидеры семи ключевых политических партий, в том числе глава оппозиционной конституционно-демократической партии и бывший премьер-министр Есихико Нода. Он заявил, что Токио необходимо участвовать в Договоре о запрещении ядерного оружия в качестве наблюдателя. Исиба отметил, что его «стремление ликвидировать ядерное оружие нисколько не изменилось».
Дебаты состоялись 12 октября после присуждения Нобелевской премии мира 2024 г. «Нихон Хиданкио» – японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Премия присуждена с формулировкой «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие больше никогда не должно применяться».
6 и 9 августа 1945 г. ВВС США сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.