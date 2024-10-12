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Новый премьер Японии напомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Ведомости

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов с лидерами партий в преддверии выборов в нижнюю палату парламента напомнил об атомных бомбардировках США городов Хиросимы и Нагасаки. Трансляцию вел телеканал NHK.

«Я хочу убедиться, что ничего подобного [бомбардировки Хиросимы или Нагасаки] больше никогда не повторится», – сказал Исиба в ответ на вопрос об отмене ядерного оружия (цитата по Japan Times).

Досрочные выборы в японский парламент пройдут 27 октября. В дебатах приняли участие лидеры семи ключевых политических партий, в том числе глава оппозиционной конституционно-демократической партии и бывший премьер-министр Есихико Нода. Он заявил, что Токио необходимо участвовать в Договоре о запрещении ядерного оружия в качестве наблюдателя. Исиба отметил, что его «стремление ликвидировать ядерное оружие нисколько не изменилось».

Дебаты состоялись 12 октября после присуждения Нобелевской премии мира 2024 г. «Нихон Хиданкио» – японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Премия присуждена с формулировкой «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельскими показаниями того, что ядерное оружие больше никогда не должно применяться».

6 и 9 августа 1945 г. ВВС США сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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