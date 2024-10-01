Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Ожидается, что свои кресла в кабмине сохранят генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси и министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто. Министром обороны будет назначен Гэн Накатани, утверждает NHK, который уже занимал этот пост в 2014-2016 гг. при экс-премьере Синдзо Абэ.