Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
Правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает NHK.
«Я надеюсь, что при новом кабинете министров важные политические меры, которые будут определять будущее Японии, получат мощное развитие», – сказал Кисида, уходя в отставку.
Позднее парламент соберется на внеочередную сессию, чтобы избрать нового председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Сигэру Исибу следующим премьером страны. После этого Исиба сформирует новый кабинет министров.
Ожидается, что свои кресла в кабмине сохранят генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси и министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто. Министром обороны будет назначен Гэн Накатани, утверждает NHK, который уже занимал этот пост в 2014-2016 гг. при экс-премьере Синдзо Абэ.
Предполагается, что главой японского МИДа будет назначен Такэси Ивая, который также с 2018 по 2019 г. при Абэ занимал пост министра обороны. Министром финансов должны назначить экс-генсека кабинета Кацунобу Като, а министром экономики, торговли и промышленности – Ёдзи Муто.