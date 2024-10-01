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Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Ведомости

Правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщает NHK.

«Я надеюсь, что при новом кабинете министров важные политические меры, которые будут определять будущее Японии, получат мощное развитие», – сказал Кисида, уходя в отставку.

Позднее парламент соберется на внеочередную сессию, чтобы избрать нового председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Сигэру Исибу следующим премьером страны. После этого Исиба сформирует новый кабинет министров.

Ожидается, что свои кресла в кабмине сохранят генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси и министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто. Министром обороны будет назначен Гэн Накатани, утверждает NHK, который уже занимал этот пост в 2014-2016 гг. при экс-премьере Синдзо Абэ.

Предполагается, что главой японского МИДа будет назначен Такэси Ивая, который также с 2018 по 2019 г. при Абэ занимал пост министра обороны. Министром финансов должны назначить экс-генсека кабинета Кацунобу Като, а министром экономики, торговли и промышленности – Ёдзи Муто.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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