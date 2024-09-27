Кого избрали лидером правящей партии Японии на смену Фумио Кисиде

Смена лидерства в ЛДПЯ произошла после того, как Фумио Кисида, премьер Японии с 2021 г., в августе отказался от участия в новых выборах на фоне ряда скандалов в партии и решил досрочно покинуть пост. Кисида уходит в период расследования фактов сокрытия пожертвований от бизнеса. В результате скандала со своими постами расстались четыре министра и шесть заместителей министров, и в январе Кисиде пришлось принести публичные извинения. Это привело к исчезновению системы фракций в ЛДПЯ, и поэтому во время выборов нового лидера результат был менее предсказуем. Ранее фракции голосовали единогласно за кандидатуру, предлагаемую действующим лидером.