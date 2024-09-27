Кого избрали лидером правящей партии Японии на смену Фумио Кисиде

Кого избрали лидером правящей партии Японии на смену Фумио КисидеАнтисистемщик и ястреб Сигэру Исиба возглавил ЛДПЯ и станет новым премьером
Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) 27 сентября во втором туре выбрала новым председателем 63-летнего Сигэру Исибу, говорится в сообщении на ее сайте. Партия правила Японией большую часть послевоенной истории страны.
Исиба в пятый раз за свою политическую карьеру принял участие в партийных выборах и наконец получил пост партийного лидера (попытки 2008, 2012, 2018 и 2020 гг. оказались неудачными). После утверждения парламентом 1 октября он должен стать премьер-министром.
«Новый председатель Сигэру Исиба выражает решимость сделать все возможное для решения политических проблем, стоящих перед нашей страной», – говорится в сообщении ЛДПЯ. Там же приводятся слова нового лидера партии, который объясняет, что хочет, чтобы ЛДПЯ «могла возродиться и снова вернуть доверие народа».
Смена лидерства в ЛДПЯ произошла после того, как Фумио Кисида, премьер Японии с 2021 г., в августе отказался от участия в новых выборах на фоне ряда скандалов в партии и решил досрочно покинуть пост. Кисида уходит в период расследования фактов сокрытия пожертвований от бизнеса. В результате скандала со своими постами расстались четыре министра и шесть заместителей министров, и в январе Кисиде пришлось принести публичные извинения. Это привело к исчезновению системы фракций в ЛДПЯ, и поэтому во время выборов нового лидера результат был менее предсказуем. Ранее фракции голосовали единогласно за кандидатуру, предлагаемую действующим лидером.
Еще одним резонансным событием, повредившим имиджу ЛДПЯ, стала ее связь с тоталитарной сектой из Южной Кореи – Церковью объединения.
Смена лидера происходит в период экономических проблем, среди них медленный рост зарплат, слабая иена, подорожание продуктов питания (общая инфляция в 2023 г. стала самой высокой за 41 год – 3,1%). Все это привело к падению рейтинга составляемого партией кабинета министров до самого низкого за 12 лет показателя – чуть выше 15%.
Сам Исиба известен привилегированным происхождением (он сын экс-министра внутренних дел Японии Дзиро Исибы), относительно «либеральными» взглядами на престолонаследие (выступал за возможность женщины быть императрицей) и уже имел опыт работы в правительстве. В 2002-2004 гг. Исиба возглавлял управление национальной обороны, преобразованное затем в минобороны, позже был и министром обороны (в 2007–2008 гг.), министром сельского хозяйства в 2008 г. и министром по делам борьбы с сокращением численности населения (2014–2016 гг.).
Исида прославился любовью к оборонной тематике и способствовал первому участию Японии в зарубежном военном конфликте с 1945 г. – присутствию ее контингента в Ираке в составе международной коалиции во главе с США в 2003 г. Он также позволял себе беспрецедентную для ЛДПЯ критику премьера Кисиды.
При этом, как замечает научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов, японская политическая система довольно сильно децентрализована и, в отличие даже от партий на Западе, гораздо меньше зависит от персоны лидера.
«Политический курс ЛДПЯ вряд ли радикально поменяется при Исибе. Но партии нужно "сбросить негатив" в глазах избирателей и обновить "кредит доверия" после скандалов и невнятной ситуации в экономике меньше чем за год до выборов 2025 г., для чего и меняется лидерство. Так партия действовала уже десятки раз за время своего многолетнего пребывания у руля страны», – говорит Нелидов.
Выбор ЛДПЯ пал на персону, относительно удаленную от резонансных негативных явлений, отметил эксперт. Кроме того, по словам Нелидова, несмотря на антисистемность и критику партийного руководства и Кисиды, Исиба имеет опыт госслужбы и партийной деятельности.
Ждать от Исибы каких-то прорывов как в экономике и социальной сфере, так и в международных отношениях не стоит. Наоборот, он будет продолжать существующие тенденции ЛДПЯ по решению стоящих перед страной проблем, уверен японист.
Преемственность сохранится в том числе и в милитаризации Японии, принявшей годом ранее рекордный с 1945 г. оборонный бюджет в $53 млрд на 2024 г. и утвердившей планы масштабного развертывания вооруженных сил. Такой курс будет соответствовать взглядам и деятельности самого Исибы, замечает Нелидов.
«Новый лидер партии является относительным ястребом для японской политики, он говорил о необходимости создания "азиатского НАТО" для сдерживания Китая и КНДР. Многостороннее военное сотрудничество Токио с Западом однозначно усилится», – заключает эксперт.