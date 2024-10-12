NYT: ВСУ используют выбрасывающие металл беспилотники
Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают беспилотники, выбрасывающие раскаленный металл. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
«Они придали оружию новое звучание, прикрепив к беспилотникам баллоны с термитной смесью и создав оружие, способное выплевывать расплавленный металл <...>. Военные называют их "дронами-драконами"», – пишет издание.
Дроны обрушивают горящую смесь перед тем, как разбиться.
12 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате дежурными средствами ПВО в ночь с 11 на 12 октября 47 украинских беспилотников. Из них 17 уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 – над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью и еще два над Белгородской областью.
После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по территории России при помощи беспилотников. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.
После вторжения украинских сил в Курскую область в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.