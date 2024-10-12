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NYT: ВСУ используют выбрасывающие металл беспилотники

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают беспилотники, выбрасывающие раскаленный металл. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Они придали оружию новое звучание, прикрепив к беспилотникам баллоны с термитной смесью и создав оружие, способное выплевывать расплавленный металл <...>. Военные называют их "дронами-драконами"», – пишет издание.

Дроны обрушивают горящую смесь перед тем, как разбиться.

12 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате дежурными средствами ПВО в ночь с 11 на 12 октября 47 украинских беспилотников. Из них 17 уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 – над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью и еще два над Белгородской областью.

После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по территории России при помощи беспилотников. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

После вторжения украинских сил в Курскую область в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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