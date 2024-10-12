Харрис планирует опубликовать свое медицинское заключение 12 октября

7 октября The New York Times со ссылкой на компьютерный анализ речей Трампа сообщила, что публичные выступления экс-президента США стали более длинными, менее конкретными и бессвязными, что может указывать на признаки старения. В среднем выступления Трампа на митингах длятся 82 минуты, что почти в два раза больше, чем в 2016 г. (в среднем 45 минут). Другой показатель старения – преобладание в речи негативных слов. Он стал ругаться чаще на 69% по сравнению с 2016 г.