Харрис планирует опубликовать свое медицинское заключение 12 октября
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис планирует опубликовать медицинское заключение о своем состоянии здоровья 12 октября. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источник.
Собеседник издания уточнил, что решение опубликовать заключение обусловлено желанием привлечь внимание к физическому здоровью и психической устойчивости кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.
7 октября The New York Times со ссылкой на компьютерный анализ речей Трампа сообщила, что публичные выступления экс-президента США стали более длинными, менее конкретными и бессвязными, что может указывать на признаки старения. В среднем выступления Трампа на митингах длятся 82 минуты, что почти в два раза больше, чем в 2016 г. (в среднем 45 минут). Другой показатель старения – преобладание в речи негативных слов. Он стал ругаться чаще на 69% по сравнению с 2016 г.
Сам Трамп настаивает, что прошел когнитивные тесты. На недавнем митинге кандидат в президенты отметил, что может говорить без телесуфлера два часа, но за малейшую оговорку ему сразу приписывают когнитивные нарушения. Трамп называет свой стиль речи «плетением» и утверждает, что делает это намеренно.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.