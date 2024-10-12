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Харрис планирует опубликовать свое медицинское заключение 12 октября

Ведомости

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис планирует опубликовать медицинское заключение о своем состоянии здоровья 12 октября. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что решение опубликовать заключение обусловлено желанием привлечь внимание к физическому здоровью и психической устойчивости кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

7 октября The New York Times со ссылкой на компьютерный анализ речей Трампа сообщила, что публичные выступления экс-президента США стали более длинными, менее конкретными и бессвязными, что может указывать на признаки старения. В среднем выступления Трампа на митингах длятся 82 минуты, что почти в два раза больше, чем в 2016 г. (в среднем 45 минут). Другой показатель старения – преобладание в речи негативных слов. Он стал ругаться чаще на 69% по сравнению с 2016 г.

Сам Трамп настаивает, что прошел когнитивные тесты. На недавнем митинге кандидат в президенты отметил, что может говорить без телесуфлера два часа, но за малейшую оговорку ему сразу приписывают когнитивные нарушения. Трамп называет свой стиль речи «плетением» и утверждает, что делает это намеренно.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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