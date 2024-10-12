Путин исключил Шойгу из президентского Совета по физкультуре и спорту
Президент России Владимир Путин подписал указ, меняющий состав президентского Совета по развитию физкультуры и спорта. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.
Согласно указу, из состава совета исключены секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
В февральском послании Федеральному собранию Путин сообщил о создании национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Глава государства отмечал возросшее в последние годы число россиян, которые регулярно занимаются спортом и анонсировал налоговые вычеты для тех, кто «регулярно на плановой основе проходят диспансеризацию, а также успешно сдают нормативы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс)».
Согласно нацпроекту, средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет в 2030 г. и превысить 80 лет в 2036 г.