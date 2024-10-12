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Путин исключил Шойгу из президентского Совета по физкультуре и спорту

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, меняющий состав президентского Совета по развитию физкультуры и спорта. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Согласно указу, из состава совета исключены секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В февральском послании Федеральному собранию Путин сообщил о создании национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Глава государства отмечал возросшее в последние годы число россиян, которые регулярно занимаются спортом и анонсировал налоговые вычеты для тех, кто «регулярно на плановой основе проходят диспансеризацию, а также успешно сдают нормативы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс)».

Согласно нацпроекту, средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет в 2030 г. и превысить 80 лет в 2036 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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