Путин исключил Шойгу из президентского Совета по физкультуре и спорту

В февральском послании Федеральному собранию Путин сообщил о создании национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Глава государства отмечал возросшее в последние годы число россиян, которые регулярно занимаются спортом и анонсировал налоговые вычеты для тех, кто «регулярно на плановой основе проходят диспансеризацию, а также успешно сдают нормативы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс)».