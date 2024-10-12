Истребители Су-35С провели патрулирование в Курской области

12 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате дежурными средствами противовоздушной обороны в ночь с 11 на 12 октября 47 украинских беспилотников. Из них 17 уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 – над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью и еще два над Белгородской областью.