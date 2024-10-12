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Истребители Су-35С провели патрулирование в Курской области

Ведомости

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил РФ выполнили патрулирование в приграничных районах Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Экипажи истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий военных самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов авиации по объектам и технике вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате дежурными средствами противовоздушной обороны в ночь с 11 на 12 октября 47 украинских беспилотников. Из них 17 уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 – над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью и еще два над Белгородской областью.

В апреле Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны первую в 2024 г. партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С. Они оснащены наиболее современным оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Су‑35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в разное время дня и при различных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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