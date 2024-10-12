Истребители Су-35С провели патрулирование в Курской области
Истребители Су-35С Воздушно-космических сил РФ выполнили патрулирование в приграничных районах Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Экипажи истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий военных самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов авиации по объектам и технике вооруженных сил Украины (ВСУ).
12 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении и перехвате дежурными средствами противовоздушной обороны в ночь с 11 на 12 октября 47 украинских беспилотников. Из них 17 уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 – над акваторией Азовского моря, 12 – над Курской областью и еще два над Белгородской областью.
В апреле Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны первую в 2024 г. партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С. Они оснащены наиболее современным оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Су‑35С предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в разное время дня и при различных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.