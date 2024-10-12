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Минобороны РФ отменило положение о кадровом резерве ведомства

Приказ признают утратившим силу в целях реализации указа президента о кадровом резерве
Ведомости

Минобороны России отменяет положение о кадровом резерве оборонного ведомства в связи с утратой актуальности, следует из проекта приказа министра обороны Андрея Белоусова.

«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны ‎Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации" <...> с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 698», – сказано в документе.

Согласно пояснительной записке, приказ признают утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Правительству РФ поручено обеспечить реализацию мер, направленных на профессиональное развитие лиц, включенных в федеральный кадровый резерв, к 1 января 2025 г. Претенденты в реестр будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню, отчитываться о доходах и проходить иные проверки.

В октябре 2023 г. было объявлено о том, что Кремль приступил к реформе федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе. Закон и проект указа разработала комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров под руководством помощника главы государства Дмитрия Миронова, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки документов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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