Минобороны РФ отменило положение о кадровом резерве ведомства

В октябре 2023 г. было объявлено о том, что Кремль приступил к реформе федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе. Закон и проект указа разработала комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров под руководством помощника главы государства Дмитрия Миронова, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки документов.