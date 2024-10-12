Минобороны РФ отменило положение о кадровом резерве ведомства

Минобороны РФ отменило положение о кадровом резерве ведомстваПриказ признают утратившим силу в целях реализации указа президента о кадровом резерве
Минобороны России отменяет положение о кадровом резерве оборонного ведомства в связи с утратой актуальности, следует из проекта приказа министра обороны Андрея Белоусова.
«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 "Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации" <...> с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 698», – сказано в документе.
Согласно пояснительной записке, приказ признают утратившим силу в целях реализации президентского указа о кадровом резерве.
В январе президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Правительству РФ поручено обеспечить реализацию мер, направленных на профессиональное развитие лиц, включенных в федеральный кадровый резерв, к 1 января 2025 г. Претенденты в реестр будут проходить специальный отбор по профессиональному уровню, отчитываться о доходах и проходить иные проверки.
В октябре 2023 г. было объявлено о том, что Кремль приступил к реформе федерального кадрового резерва для замещения должностей на государственной гражданской службе. Закон и проект указа разработала комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров под руководством помощника главы государства Дмитрия Миронова, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки документов.