Кремль приступает к реформе федерального кадрового резерва

Сейчас в соответствии с поручением президента от 1 августа 2008 г. уже реализуется федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2024 гг.)». Ее координатором является аппарат правительства, а госзаказчиком – Минтруд. Этот резерв создается на три года и каждый раз набирается заново, пояснила «Ведомостям» заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова: «В 2024 г. мы завершаем работу с предыдущим резервом. А для попадания в новый резерв коллеги должны будут пройти новую процедуру [описанную в проекте закона и указа]». Непрерывное пребывание в новом резерве будет дольше – в течение шести лет и более, рассказывает Мухтиярова, но и подход к резервистам будет строже: «Ежегодно каждое должностное лицо, давшее рекомендацию для зачисления в резерв, должно обновлять характеристику [потенциального чиновника высокого ранга]». В Минтруде связывают это с тем, что для зачисления кандидата в резерв требуется не только формальная анкета с биографическим данными, но и достаточно детальный рассказ о его личных характеристиках, а также проектах и достижениях, ответственность за который фактически берет потенциальный наниматель.