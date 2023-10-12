Кремль приступает к реформе федерального кадрового резерва

Кремль приступает к реформе федерального кадрового резерваЕго участники могут войти в команду, на которую президент сможет опираться после выборов
В России реформируют федеральный кадровый резерв для замещения должностей на государственной гражданской службе. Соответствующие законопроект и проект президентского указа разработала комиссия при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров под руководством помощника главы государства Дмитрия Миронова. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом подготовки документов. По их словам, разработанный комиссией Миронова законопроект предполагает внесение поправок в ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ФЗ «О противодействии коррупции». В ближайшие дни президент внесет законопроект в Госдуму, говорят оба собеседника. Указ президента должен быть подписан после принятия закона, уточняет еще один собеседник «Ведомостей».
Федеральный кадровый резерв будет формироваться для выбора управленческих кадров уровня заместителей федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств и их заместителей. То есть речь идет о назначениях, которые осуществляются по решению президента и премьер-министра. Но это на первом этапе – в дальнейшем принципы формирования резерва планируется распространить на более низкие должности, уточнил один из собеседников «Ведомостей». Поскольку резерв будет межведомственный, его могут использовать для подбора кадров региональные власти и госкорпорации, отметил второй собеседник. По его словам, в федеральный кадровый резерв нельзя будет попасть с улицы – он будет формироваться не по принципу самовыдвижения, а исключительно на основе рекомендаций должностных лиц администрации президента, правительства, руководителей федеральных государственных органов и губернаторов.
Рекомендацию можно будет дать и без ведома потенциального резервиста, говорит один из собеседников «Ведомостей». При этом предполагаются определенные ограничения: к примеру, федеральный министр может давать предложения по зачислению в резерв кандидатов из своего ведомства, из подведомственных организаций или из регионов, если человек работает в организации, которая относится к его сфере.
Формирование кадрового резерва силовиков (хоть и непубличного) уже формализовано, объясняет один из собеседников «Ведомостей»: существуют четкие требования к кандидатам, а также к представляемым ими сведениям и документам. Схожий подход планируется ввести и для формируемого федерального кадрового резерва на гражданской службе, отмечает второй собеседник «Ведомостей». Кандидат в резерв должен будет представить декларацию о доходах – своих собственных и членов семьи, дать согласие на возможное перемещение в другую местность, согласие на проведение оценки его профессионального уровня и проведение проверочных мероприятий. По словам одного из собеседников, кандидатам также необходимо проходить психологическое тестирование, потому что при отборе будут важны не только профессионализм и результаты практической работы, но и приверженность общегосударственным интересам, ориентация на достижение общественных, а не личных благ.
Окончательное решение о включении кандидата в федеральный кадровый резерв после анализа и проверок будет принимать руководитель администрации президента.
Понятие федерального кадрового резерва было введено законом в 2004 г., но фактически этот инструмент подбора кадров для высшей группы должностей госслужбы полноценно так и не заработал, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Появились свои кадровые резервы на разных уровнях власти, а также отдельные проекты по поиску управленческих кадров и совершенствованию их навыков, например конкурс «Лидеры России». Но такие проекты ориентированы не столько на публичную службу, сколько в основном на поддержку перспективных руководителей во всех отраслях, отмечает источник. Кроме того, сами процедуры отбора в таких конкурсах носят неформальный характер. Участие в таких конкурсах будет учитываться при рассмотрении кандидатуры будущего резервиста наравне с другими факторами, но не гарантирует попадания в федеральный кадровый резерв, подчеркнул собеседник.
Сейчас в соответствии с поручением президента от 1 августа 2008 г. уже реализуется федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2024 гг.)». Ее координатором является аппарат правительства, а госзаказчиком – Минтруд. Этот резерв создается на три года и каждый раз набирается заново, пояснила «Ведомостям» заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова: «В 2024 г. мы завершаем работу с предыдущим резервом. А для попадания в новый резерв коллеги должны будут пройти новую процедуру [описанную в проекте закона и указа]». Непрерывное пребывание в новом резерве будет дольше – в течение шести лет и более, рассказывает Мухтиярова, но и подход к резервистам будет строже: «Ежегодно каждое должностное лицо, давшее рекомендацию для зачисления в резерв, должно обновлять характеристику [потенциального чиновника высокого ранга]». В Минтруде связывают это с тем, что для зачисления кандидата в резерв требуется не только формальная анкета с биографическим данными, но и достаточно детальный рассказ о его личных характеристиках, а также проектах и достижениях, ответственность за который фактически берет потенциальный наниматель.
Информация о тех, кто зачислен в федеральный кадровый резерв, будет поступать в Единую информационную систему управления кадровым составом государственной гражданской службы. Соответствующий функционал подсистемы сейчас в стадии подготовки – ожидается, говорит Мухтиярова, что он будет запущен к 1 апреля. С принятием закона и подписанием указа президента формализуется использование кадрового резерва органами власти, отмечает Мухтиярова: у людей, которые включаются в резерв по номенклатуре администрации президента и правительства, фактически появляется серьезный шанс на дальнейшее продвижение. Еще одна особенность – включение в резерв станет дополнительным основанием для назначения на значимые должности гражданской службы.
В оценке, а затем и обучении резервистов в соответствии с новыми нормативными актами будут принимать участие эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) – на ее базе сейчас реализуются такие кадровые проекты, как «Лидеры России». По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, намеченные преобразования должны повысить привлекательность в том числе участия в кадровых конкурсах. «2017 год (когда были запущены «Лидеры России». – «Ведомости») можно назвать стартом новой кадровой политики. <...> Опыт работы с кадровыми резервами, в особенности управленческими резервами государства, привел к пониманию необходимости формирования федерального кадрового резерва», – заявил он «Ведомостям». Участие академии в работе с резервом, по его словам, логично, поскольку у вуза большой опыт в этой области.
«Мы сторонники сквозной подготовки кадров начиная со школьной скамьи: например, открытие Царскосельского лицея, реализация программы «Ресурс России», подготовка высших управленческих кадров в школе губернаторов, в школе мэров, подготовка госслужащих новых субъектов РФ – все это является предпосылками для успешной реализации задачи по формированию и подготовке федерального кадрового резерва», – говорит Комиссаров. Но сейчас существует много различных кадровых резервов, зачастую их списки дублируются: «Очевидно, что разрешение этой ситуации требует системного подхода, который будет реализован посредством федерального кадрового резерва». Все это позволяет качественно формировать кадровый состав органов публичной власти. «Отработав, доведя до совершенства данные кадровые технологии на базе работы с резервами, можно этот опыт переносить на всех остальных сотрудников органов публичной власти», – считает ректор РАНХиГС. Ведь после появления в Конституции РФ понятия «публичная власть» стал актуален вопрос создания единого карьерного пространства в госуправлении, отмечает он: «Необходимо преодолеть разорванность кадровой политики на всех уровнях».
Эксперт по системе госуправления Григорий Добромелов отмечает, что формирование кадрового резерва целесообразно с учетом прогноза потребности в кадрах на предстоящие пять лет, о необходимости подготовки которого президент говорил на расширенном заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде 21 сентября. «Единая кадровая скамейка» людей для назначений, прежде всего на высшие посты, необходима, уверен эксперт. «Новый принцип формирования федерального кадрового резерва позволит сократить сроки назначения на должности, – поясняет Добромелов. – Человека, который прошел все проверки и уже зачислен в резерв, можно назначить в любой момент в случае государственной необходимости». Сейчас же, напоминает эксперт, проверки могут затягиваться на длительный период – вплоть до полугода.
В любом случае сейчас нужны понятные и доступные людям социальные лифты, о которых президент неоднократно говорил в посланиях Федеральному собранию, отмечает Добромелов. «Очевидно, что в федеральном кадровом резерве будут люди, которые войдут в будущую команду президента и на которых он сможет опираться после выборов», – сказал эксперт. При этом, добавил он, важно, чтобы при зачислении в резерв оценивались не только компетенции будущих топовых госслужащих, но и ценности, на которые они ориентируются: «Чтобы мы видели на госслужбе людей, которые приходят для служения, а не для кормления».