Захарова прокомменитровала ролик МИД Испании с кадрами парка Горького

Испания в 2022 г. недосчиталась более 1,8 млрд евро потенциальных доходов от туристов из России на фоне беспрецедентных санкций Евросоюза, страну посетили всего 268 000 россиян, говорил в декабре 2023 г. посол России в Мадриде Юрий Клименко. По его данным, в 2019 г. Испанию посетили более 1,3 млн туристов из России, а в рекордный 2013 г. показатель составлял почти 1,6 млн.