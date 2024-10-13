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Захарова прокомменитровала ролик МИД Испании с кадрами парка Горького

Ведомости

МИД Испании опубликовал в X ролик по случаю Дня испанской нации, который отмечается 12 октября. Видео начинается с кадров у ограждения московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.

«12 октября мы празднуем многообразную, доброжелательную Испанию, стремящуюся к прогрессу. Страну, которая смотрит в будущее, не забывая о том, что нас объединяет», – говорится в комментарии к ролику.

На присутствие в видео кадров из Москвы обратили внимание и пользователи X в комментариях. Один из них опубликовал панораму входа в Парк дель Ретиро в Мадриде с Google Maps, который, вероятно, и хотели изначально показать авторы ролика. Ограждения обоих парков имеют схожие художественные элементы.

«Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», – прокомментировала ролик официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Испания в 2022 г. недосчиталась более 1,8 млрд евро потенциальных доходов от туристов из России на фоне беспрецедентных санкций Евросоюза, страну посетили всего 268 000 россиян, говорил в декабре 2023 г. посол России в Мадриде Юрий Клименко. По его данным, в 2019 г. Испанию посетили более 1,3 млн туристов из России, а в рекордный 2013 г. показатель составлял почти 1,6 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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