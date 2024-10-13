Захарова прокомменитровала ролик МИД Испании с кадрами парка Горького
МИД Испании опубликовал в X ролик по случаю Дня испанской нации, который отмечается 12 октября. Видео начинается с кадров у ограждения московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.
«12 октября мы празднуем многообразную, доброжелательную Испанию, стремящуюся к прогрессу. Страну, которая смотрит в будущее, не забывая о том, что нас объединяет», – говорится в комментарии к ролику.
На присутствие в видео кадров из Москвы обратили внимание и пользователи X в комментариях. Один из них опубликовал панораму входа в Парк дель Ретиро в Мадриде с Google Maps, который, вероятно, и хотели изначально показать авторы ролика. Ограждения обоих парков имеют схожие художественные элементы.
«Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», – прокомментировала ролик официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Испания в 2022 г. недосчиталась более 1,8 млрд евро потенциальных доходов от туристов из России на фоне беспрецедентных санкций Евросоюза, страну посетили всего 268 000 россиян, говорил в декабре 2023 г. посол России в Мадриде Юрий Клименко. По его данным, в 2019 г. Испанию посетили более 1,3 млн туристов из России, а в рекордный 2013 г. показатель составлял почти 1,6 млн.