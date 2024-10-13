Иран заявил о готовности к войне
Иран готов к войне, но стремится к снижению напряженности, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, пишет IRNA.
«Мы не хотим войны и напряженности, но мы готовы к любому сценарию», – сказал он. Министр отметил, что целью Тегерана является «предотвратить любую катастрофу с помощью стран региона».
10 октября Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Иран окажет силам сопротивления Израилю всю необходимую поддержку, включающую не только политические и дипломатические шаги.
23 сентября этого года Армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинского «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.
На фоне происходящего Иран атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Сейчас на Ближнем Востоке ожидается очередная ответная атака – уже со стороны Израиля.