Пентагон объявил об отправке противоракетного комплекса THAAD в Израиль
Вашингтон отправит противоракетный комплекс THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) в Израиль для защиты неба от атак Ирана, сообщили в Пентагоне.
«По указанию президента [министр обороны США Ллойд] Остин санкционировал развертывание батареи THAAD и связанной с ней команды американских военнослужащих в Израиле для содействия укреплению ПВО Израиля», – говорится в сообщении.
Из сообщения следует, что такое решение «подчеркивает нерушимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и защите американцев в Израиле от любых дальнейших атак баллистических ракет со стороны Ирана».
13 октября об отправке THAAD Израилю писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Последний раз Иран атаковал территорию Израиля после начала наземных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана 1 октября. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.
Израиль обещал ответ на иранскую атаку. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил 13 октября, что Иран готов к войне, но стремится к снижению напряженности. Министр отметил, что целью Тегерана является «предотвратить любую катастрофу с помощью стран региона».