Пентагон объявил об отправке противоракетного комплекса THAAD в Израиль

Израиль обещал ответ на иранскую атаку. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил 13 октября, что Иран готов к войне, но стремится к снижению напряженности. Министр отметил, что целью Тегерана является «предотвратить любую катастрофу с помощью стран региона».