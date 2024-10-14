Yonhap: КНДР подготовилась к подрыву дорог на границе с Южной Кореей

26 сентября Yonhap со ссылкой на законодателей из южнокорейского разведывательного агентства писало, что КНДР может провести ядерное испытание после выборов в США 5 ноября 2024 г. Испытание станет седьмым для Северной Кореи и пятым при лидере Ким Чен Ыне. Национальная разведывательная служба (NIS) утверждает, что Пхеньян в качестве других вариантов также рассматривает испытание межконтинентальной баллистической ракеты. В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.