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Yonhap: КНДР подготовилась к подрыву дорог на границе с Южной Кореей

Ведомости

Вооруженные силы Северной Кореи готовятся подорвать дороги в направлении Южной Кореи, сообщает Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Республики Корея.

По информации комитета, к подрыву готовы две линии. Первая линия проходит между городами Кэсон и Пхаджу и расположена на западе Корейского полуострова, тогда как вторая находится недалеко от побережья Японского моря. Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун сообщил, что южнокорейские военные зафиксировали установку северокорейской стороной экранов вдоль дорог. Как предположили военные, эти мероприятия проводятся в рамках подготовки к предполагаемым взрывам, которые могут произойти уже 14 октября.

При этом в ОКНШ также утверждают, что военные КНДР отправили американским военным, находящимся на территории Южной Кореи, соответствующее СМС, в котором предупреждают о планах подрыва, чтобы «избежать случайных конфликтов».

26 сентября Yonhap со ссылкой на законодателей из южнокорейского разведывательного агентства писало, что КНДР может провести ядерное испытание после выборов в США 5 ноября 2024 г. Испытание станет седьмым для Северной Кореи и пятым при лидере Ким Чен Ыне. Национальная разведывательная служба (NIS) утверждает, что Пхеньян в качестве других вариантов также рассматривает испытание межконтинентальной баллистической ракеты. В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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