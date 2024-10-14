Боррель призвал ЕС нарастить помощь Украине из-за ухудшения ситуации

12 октября должна была состояться встреча контактной группы по поставкам Украине в формате «Рамштайн» в Германии. Но мероприятие отменили из-за того, что поездку отложил президент США Джо Байден на фоне урагана «Милтон». В итоге канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине до конца года военную помощь на 1,4 млрд евро, в ходе выступления на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине 11 октября.