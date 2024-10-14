Боррель призвал ЕС нарастить помощь Украине из-за ухудшения ситуации
Ситуация на Украине ухудшается, необходимо нарастить помощь Киеву. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
«Ситуация становится хуже. <…> Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
12 октября должна была состояться встреча контактной группы по поставкам Украине в формате «Рамштайн» в Германии. Но мероприятие отменили из-за того, что поездку отложил президент США Джо Байден на фоне урагана «Милтон». В итоге канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине до конца года военную помощь на 1,4 млрд евро, в ходе выступления на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине 11 октября.
После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва считает санкции незаконными и призывает Запад прекратить поставки оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.