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Боррель призвал ЕС нарастить помощь Украине из-за ухудшения ситуации

Ведомости

Ситуация на Украине ухудшается, необходимо нарастить помощь Киеву. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«Ситуация становится хуже. <…> Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

12 октября должна была состояться встреча контактной группы по поставкам Украине в формате «Рамштайн» в Германии. Но мероприятие отменили из-за того, что поездку отложил президент США Джо Байден на фоне урагана «Милтон». В итоге канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ, Бельгия, Дания и Норвегия выделят Украине до конца года военную помощь на 1,4 млрд евро, в ходе выступления на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине 11 октября.

После начала спецоперации России на Украине страны ЕС, США, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и начали оказывать Киеву военную помощь. Москва считает санкции незаконными и призывает Запад прекратить поставки оружия Украине. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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