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Армия Израиля признала серьезность удара «Хезболлы» по военной базе «Голани»

Ведомости

Атака шиитского движения «Хезболла» на военную базу бригады «Голани» привела к серьезным последствиям, следует из официального заявления армии Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Мы находимся в состоянии войны. Нападение на тренировочную базу в тылу – это тяжело, а результаты болезненны», – заявил начальник генерального штаба генерал-лейтенант Херци Ха-Леви. По его словам, бригада «Голани» добилась «многих достижений на войне и решительно справлялась со сложными ситуациями».

«Хезболла» сообщила об атаке по военной базе бригады «Голани» вечером 13 октября. Движение атаковало объект, расположенный в городе Биньямин, с помощью беспилотников. Ливанская сторона объяснила удары по военной базе ответом на нападение ЦАХАЛ на Бейрут и ликвидацию бывшего лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Армия Израиля также раскрыла имена четырех погибших в результате атаки «Хезболлы» по базе бригады «Голани». Ими стали 19-летние сержанты Омри Тамари, Йосеф Хиеб, Йоав Агмон и Алон Амитай. По данным ЦАХАЛ, серьезно ранены восемь военнослужащих. Пострадавших эвакуировали для оказания помощи в медицинских учреждениях.

Газета The Times of Israel со ссылкой на медицинские учреждения уточняет, что после атаки «Хезболлы» на военную базу 41 военнослужащий остается в больнице. В общей сложности ранения получили 58 человек.

23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана, что вызвало множество критики со стороны международного сообщества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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