Армия Израиля признала серьезность удара «Хезболлы» по военной базе «Голани»

«Мы находимся в состоянии войны. Нападение на тренировочную базу в тылу – это тяжело, а результаты болезненны», – заявил начальник генерального штаба генерал-лейтенант Херци Ха-Леви. По его словам, бригада «Голани» добилась «многих достижений на войне и решительно справлялась со сложными ситуациями».