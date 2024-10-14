Армия Израиля признала серьезность удара «Хезболлы» по военной базе «Голани»
Атака шиитского движения «Хезболла» на военную базу бригады «Голани» привела к серьезным последствиям, следует из официального заявления армии Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
«Мы находимся в состоянии войны. Нападение на тренировочную базу в тылу – это тяжело, а результаты болезненны», – заявил начальник генерального штаба генерал-лейтенант Херци Ха-Леви. По его словам, бригада «Голани» добилась «многих достижений на войне и решительно справлялась со сложными ситуациями».
«Хезболла» сообщила об атаке по военной базе бригады «Голани» вечером 13 октября. Движение атаковало объект, расположенный в городе Биньямин, с помощью беспилотников. Ливанская сторона объяснила удары по военной базе ответом на нападение ЦАХАЛ на Бейрут и ликвидацию бывшего лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
Армия Израиля также раскрыла имена четырех погибших в результате атаки «Хезболлы» по базе бригады «Голани». Ими стали 19-летние сержанты Омри Тамари, Йосеф Хиеб, Йоав Агмон и Алон Амитай. По данным ЦАХАЛ, серьезно ранены восемь военнослужащих. Пострадавших эвакуировали для оказания помощи в медицинских учреждениях.
Газета The Times of Israel со ссылкой на медицинские учреждения уточняет, что после атаки «Хезболлы» на военную базу 41 военнослужащий остается в больнице. В общей сложности ранения получили 58 человек.
23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана, что вызвало множество критики со стороны международного сообщества.