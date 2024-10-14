В Кремле назвали нелогичными заявления об опасности ВС России для НАТО

«Однозначно возникает понимание, кто и для кого представляют опасность, поэтому говорить о том, что именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность – абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе проживаем», – пояснил Песков.