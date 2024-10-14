В Кремле назвали нелогичными заявления об опасности ВС России для НАТО
Заявления о том, что российские Вооруженные силы представляют для кого-то опасность, являются абсолютно неправильными, нелогичными и противоречат всему ходу истории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заострил внимание на том, что Россия со своей военной инфраструктурой никогда не двигалась в сторону НАТО – всегда наблюдался противоположный процесс.
«Однозначно возникает понимание, кто и для кого представляют опасность, поэтому говорить о том, что именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность – абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе проживаем», – пояснил Песков.
14 октября глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российские Вооруженные силы способны нанести удар по территории НАТО не позднее 2030 г., пишет ZDF. Кремль якобы рассматривает Германию как своего противника. По его словам, президент России Владимир Путин озабочен не только Украиной, но и «на самом деле созданием нового мирового порядка».