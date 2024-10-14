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В Кремле назвали нелогичными заявления об опасности ВС России для НАТО

Ведомости

Заявления о том, что российские Вооруженные силы представляют для кого-то опасность, являются абсолютно неправильными, нелогичными и противоречат всему ходу истории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заострил внимание на том, что Россия со своей военной инфраструктурой никогда не двигалась в сторону НАТО – всегда наблюдался противоположный процесс.

«Однозначно возникает понимание, кто и для кого представляют опасность, поэтому говорить о том, что именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность – абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе проживаем», – пояснил Песков.

14 октября глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российские Вооруженные силы способны нанести удар по территории НАТО не позднее 2030 г., пишет ZDF. Кремль якобы рассматривает Германию как своего противника. По его словам, президент России Владимир Путин озабочен не только Украиной, но и «на самом деле созданием нового мирового порядка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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