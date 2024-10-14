Кремль: решение о поездке Путина на саммит G20 в Бразилию еще не принято
Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию еще не принято. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об участии российского лидера в этом мероприятии.
«Нет, когда решение будет принято, мы вас проинформируем», – сказал представитель Кремля.
1 апреля газета Folha de S.Paulo сообщила, что бразильские власти работают над тем, чтобы Путин смог приехать на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 г. года, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда (МУС).
В июне на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на полях ПМЭФ Путин не исключил, что может приехать на саммит. Это будет зависеть «от ситуации в стране, от ситуации у нас на украинском направлении», пояснил он.
В начале октября источник в оргкомитете саммита сообщил «Ведомостям», что Бразилия ожидает приезда Путина на ноябрьский саммит G20, направив соответствующее приглашение.
Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Бразилия является членом МУС. В марте 2023 г. суд выдал ордер на арест российского президента. В Кремле подчеркивали, что ордер не станет препятствием для развития отношений России с другими странами.
В прошлом году на саммите G20 в Индии Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Песков объяснил это тогда «очень насыщенным графиком» Путина, подчеркнув, что «главный акцент поставлен на проведении спецоперации на Украине».