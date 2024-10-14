Лавров и посол Белоруссии Рогожник обсудили саммит БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров и посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник обсудили график ближайших контактов на высшем и высоком уровнях и актуальные вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
Состоялось обсуждение подготовки совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии и запланированной на 31 октября – 1 ноября в Минске второй Международной конференции по евразийской безопасности. Особое внимание стороны уделили предстоящему саммиту БРИКС в Казани, в котором планирует принять участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Подтверждено обоюдное намерение наращивать российско-белорусские контакты по всем каналам, в том числе с прицелом на формирование новой архитектуры евразийской безопасности, а также противодействие санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада"», – говорится в сообщении.
Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия.
В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. 5 октября заявку на присоединение к БРИКС подала Сирия, 24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила о намерении страны присоединиться к объединению. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 13 октября рассказал, что страна рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в Евросоюз.