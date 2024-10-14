Лавров и посол Белоруссии Рогожник обсудили саммит БРИКС

В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. 5 октября заявку на присоединение к БРИКС подала Сирия, 24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила о намерении страны присоединиться к объединению. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 13 октября рассказал, что страна рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в Евросоюз.