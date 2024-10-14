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Лавров и посол Белоруссии Рогожник обсудили саммит БРИКС

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров и посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник обсудили график ближайших контактов на высшем и высоком уровнях и актуальные вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Состоялось обсуждение подготовки совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии и запланированной на 31 октября – 1 ноября в Минске второй Международной конференции по евразийской безопасности. Особое внимание стороны уделили предстоящему саммиту БРИКС в Казани, в котором планирует принять участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Подтверждено обоюдное намерение наращивать российско-белорусские контакты по всем каналам, в том числе с прицелом на формирование новой архитектуры евразийской безопасности, а также противодействие санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада"», – говорится в сообщении.

Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия.

В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. 5 октября заявку на присоединение к БРИКС подала Сирия, 24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила о намерении страны присоединиться к объединению. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 13 октября рассказал, что страна рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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