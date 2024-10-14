Венгрия не будет делать взносы в Фонд мира для военной помощи Киеву
Венгрия не будет делать взносы в Европейский фонд мира в целях оказания военной помощи Украине на добровольной основе, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.
Сийярто рассказал, что в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил членам ЕС формировать Европейский фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Украине на добровольной основе, так как Венгрия блокирует выделение средств.
23 июля Венгрия заявила о намерении заблокировать выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для помощи Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. По словам Сийярто, одобрение помощи Украине не соотносится с угрозой энергоснабжения Венгрии из-за Киева. Он подчеркнул, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей в страны – члены Евросоюза (ЕС) ни полностью, ни частично.