Венгрия не будет делать взносы в Фонд мира для военной помощи Киеву

23 июля Венгрия заявила о намерении заблокировать выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для помощи Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. По словам Сийярто, одобрение помощи Украине не соотносится с угрозой энергоснабжения Венгрии из-за Киева. Он подчеркнул, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей в страны – члены Евросоюза (ЕС) ни полностью, ни частично.