Венгрия заблокирует помощь Украине из-за остановки транзита российской нефти
Венгрия заблокирует выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для помощи Украине до тех пор, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Я дал понять, что до тех пор, пока этот вопрос [транзита российской нефти] не будет решен с Украиной, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира», – сказал глава МИДа, его слова приводит портал ATV.
По словам Сийярто, одобрение помощи Украине не соотносится с угрозой энергоснабжения Венгрии из-за Киева. Он подчеркнул, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей в страны - члены Евросоюза (ЕС) ни полностью, ни частично.
В июле Венгрия и Словакия заявили об отсутствии поставок нефти от «Лукойла» после введения Украиной в прошлом месяце запрета на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. При этом республики продолжают получать нефть от других российских компаний, сообщало агентство Reuters.
22 июля государства запросили консультации в Еврокомиссии из-за приостановки транзита нефти. Тогда Сийярто заявил, что запрет Киева создает угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии. Если в течение трех дней переговоры Еврокомиссии с Украиной не принесут результата, Будапешт и Братислава начнут судебные разбирательства.