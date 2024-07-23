Венгрия заблокирует помощь Украине из-за остановки транзита российской нефти

«Я дал понять, что до тех пор, пока этот вопрос [транзита российской нефти] не будет решен с Украиной, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира», – сказал глава МИДа, его слова приводит портал ATV.