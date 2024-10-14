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Алаудинов: ВС РФ освободили половину занятой ВСУ территории Курской области

Ведомости

Примерно половина территории Курской области, которая была занята ВСУ, уже освобождена. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, сообщает ГТРК «Курск». 

По словам командира «Ахмата», противник потерял «очень большое количество» западной техники.

«Наряду с этой техникой он потерял очень большое количество живой силы», – заявил Алаудинов. 

14 октября Алаудинов также сообщил в своем Telegram-канале об освобождении за два месяца 19 населенных пунктов в Курской области. По его словам, за последние два дня российские войска зачистили от сил противника два населенных пункта, еще два находятся в процессе зачистки. На Суджанском направлении группа «Аида» спецназа «Ахмат» сожгла один танк и одну ББМ.

11 октября Алаудинов приводил данные о 15 населенных пунктах, которые вернулись под контроль ВС РФ в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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