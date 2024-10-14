Алаудинов: ВС РФ освободили половину занятой ВСУ территории Курской области

14 октября Алаудинов также сообщил в своем Telegram-канале об освобождении за два месяца 19 населенных пунктов в Курской области. По его словам, за последние два дня российские войска зачистили от сил противника два населенных пункта, еще два находятся в процессе зачистки. На Суджанском направлении группа «Аида» спецназа «Ахмат» сожгла один танк и одну ББМ.