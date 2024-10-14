Алаудинов: ВС РФ освободили половину занятой ВСУ территории Курской области
Примерно половина территории Курской области, которая была занята ВСУ, уже освобождена. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, сообщает ГТРК «Курск».
По словам командира «Ахмата», противник потерял «очень большое количество» западной техники.
«Наряду с этой техникой он потерял очень большое количество живой силы», – заявил Алаудинов.
14 октября Алаудинов также сообщил в своем Telegram-канале об освобождении за два месяца 19 населенных пунктов в Курской области. По его словам, за последние два дня российские войска зачистили от сил противника два населенных пункта, еще два находятся в процессе зачистки. На Суджанском направлении группа «Аида» спецназа «Ахмат» сожгла один танк и одну ББМ.
11 октября Алаудинов приводил данные о 15 населенных пунктах, которые вернулись под контроль ВС РФ в Курской области.