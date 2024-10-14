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Байден пригрозил Ирану войной в случае организации покушения на Трампа

Ведомости

Президент США Джо Байден поручил совету национальной безопасности четко дать понять Ирану, что любое покушение на жизнь бывшего президента, кандидата от республиканцев на текущих выборах Дональда Трампа будет рассматриваться как объявление войны. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Такое предупреждение Вашингтон сделал после того, как команда Трампа была проинформирована о деталях готовившихся на него покушениях, всвязи с чем там решили запросить военное сопровождение для бывшего президента, включая боевые самолеты.

Иран, продолжает телеканал, якобы намеревается отомстить Трампу за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 г.

11 октября Байден заявил, что Трампа будут охранять, как действующего президента.

За время предвыборной кампании на Трампа было совершено два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, в сентябре сотрудник Секретной службы задержал рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club мужчину с оружием, который разместил в кустах у гольф-клуба АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. 

Сам Трамп заявил о причастности Ирана к попыткам покушения на него, что в Тегеране поспешно опровергли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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