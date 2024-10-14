Байден пригрозил Ирану войной в случае организации покушения на Трампа
Президент США Джо Байден поручил совету национальной безопасности четко дать понять Ирану, что любое покушение на жизнь бывшего президента, кандидата от республиканцев на текущих выборах Дональда Трампа будет рассматриваться как объявление войны. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Такое предупреждение Вашингтон сделал после того, как команда Трампа была проинформирована о деталях готовившихся на него покушениях, всвязи с чем там решили запросить военное сопровождение для бывшего президента, включая боевые самолеты.
Иран, продолжает телеканал, якобы намеревается отомстить Трампу за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 г.
11 октября Байден заявил, что Трампа будут охранять, как действующего президента.
За время предвыборной кампании на Трампа было совершено два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, в сентябре сотрудник Секретной службы задержал рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club мужчину с оружием, который разместил в кустах у гольф-клуба АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.
Сам Трамп заявил о причастности Ирана к попыткам покушения на него, что в Тегеране поспешно опровергли.