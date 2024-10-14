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CNN: У ФБР нет доказательств попытки покушения на Трампа на митинге в Калифорнии

Подозреваемый отпущен под залог в $5000
Ведомости

ФБР пока не располагает доказательствами, что задержанный на митинге в Калифорнии Вем Миллер хотел убить кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух федеральных чиновников. 

В совместном заявлении Секретной службы США, ФБР и минюста США также говорится, что бывшему президенту «не угрожала какая-либо опасность». Ведомства продолжают расследование, пока что никаких арестов на федеральном уровне не производилось.

49-летний Миллер был задержан 12 октября, в городе Коачелла (штат Калифорния). У него был обнаружен дробовик и заряженный пистолет с обоймой большой емкости. Рядом с местом задержания проходил предвыборный митинг кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа.

CNN со ссылкой на шерифа округа Риверсайд пишет, что правоохранителям показался подозрительным автомобиль Миллера. Машина не была зарегистрирована, на ней был поддельный номерной знак. Впоследствии у Миллера нашли несколько водительских прав и паспортов с разными именами. Мужчина пытался попасть на митинг под видом журналиста, отметил шериф. 

При этом сам Миллер отрицает попытку покушения на Трампа. Он утверждает, что является «на 100% сторонником Трампа». Миллера освободили под залог в $5000. Ожидается, что он предстанет перед судом 2 января. 

За время предвыборной кампании на Трампа было совершено два покушения. В июле он был ранен в ухо во время митинга в штате Пенсильвания, а в сентябре сотрудник Секретной службы задержал рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club мужчину с оружием, который разместил в кустах у гольф-клуба АК-47, два рюкзака и камеру GoPro.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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