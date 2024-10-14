CNN: У ФБР нет доказательств попытки покушения на Трампа на митинге в Калифорнии

CNN: У ФБР нет доказательств попытки покушения на Трампа на митинге в КалифорнииПодозреваемый отпущен под залог в $5000
ФБР пока не располагает доказательствами, что задержанный на митинге в Калифорнии Вем Миллер хотел убить кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух федеральных чиновников.
В совместном заявлении Секретной службы США, ФБР и минюста США также говорится, что бывшему президенту «не угрожала какая-либо опасность». Ведомства продолжают расследование, пока что никаких арестов на федеральном уровне не производилось.
49-летний Миллер был задержан 12 октября, в городе Коачелла (штат Калифорния). У него был обнаружен дробовик и заряженный пистолет с обоймой большой емкости. Рядом с местом задержания проходил предвыборный митинг кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа.
CNN со ссылкой на шерифа округа Риверсайд пишет, что правоохранителям показался подозрительным автомобиль Миллера. Машина не была зарегистрирована, на ней был поддельный номерной знак. Впоследствии у Миллера нашли несколько водительских прав и паспортов с разными именами. Мужчина пытался попасть на митинг под видом журналиста, отметил шериф.
При этом сам Миллер отрицает попытку покушения на Трампа. Он утверждает, что является «на 100% сторонником Трампа». Миллера освободили под залог в $5000. Ожидается, что он предстанет перед судом 2 января.
За время предвыборной кампании на Трампа было совершено два покушения. В июле он был ранен в ухо во время митинга в штате Пенсильвания, а в сентябре сотрудник Секретной службы задержал рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club мужчину с оружием, который разместил в кустах у гольф-клуба АК-47, два рюкзака и камеру GoPro.