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Возле места проведения митинга Трампа в Калифорнии задержан вооруженный мужчина

Ведомости

В субботу, 12 октября в городе Коачелла (штат Калифорния) был задержан 49-летний житель Лас-Вегаса с огнестрельным оружием, сообщает ABC7 со ссылкой на департамент шерифа округа Риверсайд.

Рядом с местом задержания проходил предвыборный митинг кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Сотрудники правоохранительных органов, которые были задействованы в обеспечении безопасности на митинге, задержали водителя черного внедорожника. У него был обнаружен дробовик и заряженный пистолет с обоймой большой емкости.

Покушение на Дональда Трампа
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В кандидата в президенты США Дональда Трампа выстрелили на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании вечером 13 июля. Трансляция шла на YouTube RSBN. Участники митинга увидели Трампа схватившимся за ухо после выстрелов. Агенты Секретной службы США бросились к сцене, крича «ложись», и образовали вокруг него защитное кольцо. / Brendan McDermid / Reuters

Личность водителя была установлена, им оказался Вэм Миллер.

Согласно базе данных заключенных департамента шерифа округа Риверсайд, Миллер был освобожден из-под стражи в тот же день под залог в размере $5000 и должен был явиться в суд 2 января 2025 г.

За время предвыборной кампании на Трампа было совершено два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, в сентябре сотрудник Секретной службы задержал рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club мужчину с оружием, который разместил в кустах у гольф-клуба АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. После первого покушения Секретная служба США объявила, что усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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