Возле места проведения митинга Трампа в Калифорнии задержан вооруженный мужчина

За время предвыборной кампании на Трампа было совершено два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, в сентябре сотрудник Секретной службы задержал рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club мужчину с оружием, который разместил в кустах у гольф-клуба АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. После первого покушения Секретная служба США объявила, что усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.