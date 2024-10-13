Возле места проведения митинга Трампа в Калифорнии задержан вооруженный мужчина
В субботу, 12 октября в городе Коачелла (штат Калифорния) был задержан 49-летний житель Лас-Вегаса с огнестрельным оружием, сообщает ABC7 со ссылкой на департамент шерифа округа Риверсайд.
Рядом с местом задержания проходил предвыборный митинг кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
Сотрудники правоохранительных органов, которые были задействованы в обеспечении безопасности на митинге, задержали водителя черного внедорожника. У него был обнаружен дробовик и заряженный пистолет с обоймой большой емкости.
Личность водителя была установлена, им оказался Вэм Миллер.
Согласно базе данных заключенных департамента шерифа округа Риверсайд, Миллер был освобожден из-под стражи в тот же день под залог в размере $5000 и должен был явиться в суд 2 января 2025 г.
За время предвыборной кампании на Трампа было совершено два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, в сентябре сотрудник Секретной службы задержал рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club мужчину с оружием, который разместил в кустах у гольф-клуба АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. После первого покушения Секретная служба США объявила, что усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.