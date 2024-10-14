Индия пообещала выслать шесть канадских дипломатов

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла после заявления премьер-министра Джастина Трюдо, сделанного 18 сентября 2023 г. Он утверждал, что к убийству оппозиционного политика и гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара, которое произошло в июне 2023 г. в Ванкувере, могли быть причастны индийские спецслужбы.