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Индия пообещала выслать шесть канадских дипломатов

Ведомости

Индия вышлет шестерых сотрудников дипломатической миссии Канады в стране в качестве ответной меры на действия Оттавы, говорится в пресс-релизе МИД Индии.

В ведомстве заявили, что преследование индийского посла и других представителей МИДа в Канаде неприемлемо.

«Индия теперь оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в ответ на эти последние попытки канадского правительства сфабриковать обвинения против индийских дипломатов», – говорится в сообщении.

Напряженность в отношениях между двумя странами возникла после заявления премьер-министра Джастина Трюдо, сделанного 18 сентября 2023 г. Он утверждал, что к убийству оппозиционного политика и гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара, которое произошло в июне 2023 г. в Ванкувере, могли быть причастны индийские спецслужбы.

Однако Нью-Дели не признал свою вину в этом инциденте и отказался от сотрудничества с Канадой в расследовании убийства.

14 октября Канада объявила о высылке шести индийских дипломатов, включая верховного комиссара, обвинив их в причастности к этому убийству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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