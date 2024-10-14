Индия пообещала выслать шесть канадских дипломатов
Индия вышлет шестерых сотрудников дипломатической миссии Канады в стране в качестве ответной меры на действия Оттавы, говорится в пресс-релизе МИД Индии.
В ведомстве заявили, что преследование индийского посла и других представителей МИДа в Канаде неприемлемо.
«Индия теперь оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги в ответ на эти последние попытки канадского правительства сфабриковать обвинения против индийских дипломатов», – говорится в сообщении.
Напряженность в отношениях между двумя странами возникла после заявления премьер-министра Джастина Трюдо, сделанного 18 сентября 2023 г. Он утверждал, что к убийству оппозиционного политика и гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара, которое произошло в июне 2023 г. в Ванкувере, могли быть причастны индийские спецслужбы.
Однако Нью-Дели не признал свою вину в этом инциденте и отказался от сотрудничества с Канадой в расследовании убийства.
14 октября Канада объявила о высылке шести индийских дипломатов, включая верховного комиссара, обвинив их в причастности к этому убийству.