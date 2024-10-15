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Москалькова призвала Украину найти вывезенных жителей Курской области

Ведомости

Омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу направлен официальный запрос об установлении местонахождения и возможности посещения людей, вывезенных из Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет «РИА Новости».

«Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся», – сообщила российский омбудсмен.

14 октября Москалькова рассказала, что по данным МЧС России из Курской области были эвакуированы 112 337 человек. Еще около 40 000 жителей отказались эвакуироваться либо уже вернулись домой. Более 100 000 курян разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в пункты временного размещения (ПВР), лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России. По словам Москальковой, ВСУ насильно вывезли более 1000 жителей Курской области. О судьбе этих людей ничего не известно, сейчас родственники пытаются их найти. Омбудсмен также анонсировала встречу с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем. На переговорах тема похищенных курян будет обсуждаться в первую очередь, уточнила Москалькова.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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