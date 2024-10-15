Москалькова призвала Украину найти вывезенных жителей Курской области

14 октября Москалькова рассказала, что по данным МЧС России из Курской области были эвакуированы 112 337 человек. Еще около 40 000 жителей отказались эвакуироваться либо уже вернулись домой. Более 100 000 курян разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в пункты временного размещения (ПВР), лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России. По словам Москальковой, ВСУ насильно вывезли более 1000 жителей Курской области. О судьбе этих людей ничего не известно, сейчас родственники пытаются их найти. Омбудсмен также анонсировала встречу с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцем. На переговорах тема похищенных курян будет обсуждаться в первую очередь, уточнила Москалькова.