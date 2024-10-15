Южная Корея обвинила КНДР в подрыве участков дорог на границе

О том что Вооруженные силы Северной Кореи готовятся подорвать дороги в направлении Южной Кореи, «Ренхап» писало 14 октября. Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун сообщил тогда, что южнокорейские военные зафиксировали установку северокорейской стороной экранов вдоль дорог. Первая линия проходит между городами Кэсон и Пхаджу и расположена на западе Корейского полуострова, тогда как вторая находится недалеко от побережья Японского моря.