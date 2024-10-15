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Южная Корея обвинила КНДР в подрыве участков дорог на границе

Ведомости

Северокорейские военные подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ. Об этом сообщает агентство «Ренхап» (Yonhap) со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

«Подрыв Северной Кореей межкорейской соединительной дороги между линиями Кёнгуй и линией Тонхэ интерпретируется как намерение полностью перерезать межкорейский сухопутный маршрут и построить укрепления», – говорится в сообщении агентства.

«Ренхап» также напоминает, что 9 октября Генеральный штаб северокорейской армии объявил, что автомобильные и железные дороги, связанные с Республикой Корея, будут полностью отрезаны. Также будут построены «укрепления с прочными оборонительными сооружениями».

О том что Вооруженные силы Северной Кореи готовятся подорвать дороги в направлении Южной Кореи, «Ренхап» писало 14 октября. Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун сообщил тогда, что южнокорейские военные зафиксировали установку северокорейской стороной экранов вдоль дорог. Первая линия проходит между городами Кэсон и Пхаджу и расположена на западе Корейского полуострова, тогда как вторая находится недалеко от побережья Японского моря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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