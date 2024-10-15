Южная Корея обвинила КНДР в подрыве участков дорог на границе
Северокорейские военные подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ. Об этом сообщает агентство «Ренхап» (Yonhap) со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
«Подрыв Северной Кореей межкорейской соединительной дороги между линиями Кёнгуй и линией Тонхэ интерпретируется как намерение полностью перерезать межкорейский сухопутный маршрут и построить укрепления», – говорится в сообщении агентства.
«Ренхап» также напоминает, что 9 октября Генеральный штаб северокорейской армии объявил, что автомобильные и железные дороги, связанные с Республикой Корея, будут полностью отрезаны. Также будут построены «укрепления с прочными оборонительными сооружениями».
О том что Вооруженные силы Северной Кореи готовятся подорвать дороги в направлении Южной Кореи, «Ренхап» писало 14 октября. Представитель ОКНШ Ли Сон Чжун сообщил тогда, что южнокорейские военные зафиксировали установку северокорейской стороной экранов вдоль дорог. Первая линия проходит между городами Кэсон и Пхаджу и расположена на западе Корейского полуострова, тогда как вторая находится недалеко от побережья Японского моря.