Мадуро: Илон Маск потратил не менее $1 млрд на попытку госпереворота в Венесуэле
Американский предприниматель Илон Маск потратил не менее $1 млрд на финансирование попытки государственного переворота в Венесуэле. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.
«Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса не менее $1 млрд», – заявил Мадуро (цитата по ТАСС), добавив, что за попыткой госпереворота «стояло правительство Соединенных Штатов Америки».
Выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на них победил Мадуро с результатом в 51%. Его главный оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес, набрал 43% голосов. Не согласившаяся с итогами выборов оппозиция организовала альтернативный подсчет голосов, согласно которому победил Гонсалес. 23 августа Верховный суд Венесуэлы утвердил Мадуро избранным президентом Венесуэлы. В США и Евросоюзе отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.
На этом фоне Мадуро обвинил внешние силы во вмешательстве в избирательный процесс и подстрекательстве. В заговорщики президент записал и Маска. В одном из своих выступлений Мадуро сказал: «Виртуальной реальностью управляет заклятый враг, знаменитый Илон Маск, он хочет прилететь со своими ракетами, чтобы вторгнуться в Венесуэлу <...> Хочешь драться? Давай сделаем это. Илон Маск, я готов» (цитата по Fox News). Маск поделился видеозаписью с выступлением Мадуро на странице в X, добавив подпись: «Народу Венесуэлы надоел этот клоун».
31 июля Маск согласился на бой с Мадуро. Позже Маск пообещал, что в случае своего проигрыша подарит Мадуро «бесплатную поездку на Марс», а в случае победы «диктатор» должен будет покинуть свой пост.