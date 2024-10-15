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СМИ: Канада высылает индийских дипломатов по подозрению в убийстве лидера сикхов

Ведомости

Власти Канады высылают ведущих индийских дипломатов из страны из-за подозрений в причастности к убийству лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Поводом для усиления дипломатического конфликта послужили слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что у него есть доказательства причастности индийских агентов к убийству лидера сепаратистов, по совместительству – гражданина Канады. Индия приняла ответные меры, отдав приказ о высылке шести высокопоставленных канадских дипломатов, включая исполняющего обязанности верховного комиссара. Индия отрицала обвинения Трюдо. 13 октября она обвинила Трюдо в преследовании политической повестки.

Как заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, сначала ведомство обратилось к индийской стороне с просьбой снять дипстатус с шести дипломатов для допроса, но после отказа Индии – канадскому ведомству пришлось их выслать. Государственный департамент сообщил, что индийский правительственный комитет, расследующий причастность Индии к заговору с целью убийства, встретится на этой неделе в Вашингтоне с официальными лицами США.

45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен 18 июня 2023 г. в Сарри, провинция Британская Колумбия. Подозреваемые, которые описываются как «мужчины крупного телосложения, носящие маски», смогли скрыться с места происшествия. Ниджар нелегально эмигрировал в Канаду еще в середине 1990-х гг., получив гражданство этой страны только в 2007 г. Он называл политику властей Индии против сикхов геноцидом, о чем заявлял и в органах ООН. Правительство Индии считало его лидером сепаратистской группировки «Тигры Халистана», выдав несколько ордеров на его арест, но так и не добилось выдачи от Оттавы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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