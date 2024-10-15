СМИ: Канада высылает индийских дипломатов по подозрению в убийстве лидера сикхов
Власти Канады высылают ведущих индийских дипломатов из страны из-за подозрений в причастности к убийству лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Поводом для усиления дипломатического конфликта послужили слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что у него есть доказательства причастности индийских агентов к убийству лидера сепаратистов, по совместительству – гражданина Канады. Индия приняла ответные меры, отдав приказ о высылке шести высокопоставленных канадских дипломатов, включая исполняющего обязанности верховного комиссара. Индия отрицала обвинения Трюдо. 13 октября она обвинила Трюдо в преследовании политической повестки.
Как заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, сначала ведомство обратилось к индийской стороне с просьбой снять дипстатус с шести дипломатов для допроса, но после отказа Индии – канадскому ведомству пришлось их выслать. Государственный департамент сообщил, что индийский правительственный комитет, расследующий причастность Индии к заговору с целью убийства, встретится на этой неделе в Вашингтоне с официальными лицами США.
45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен 18 июня 2023 г. в Сарри, провинция Британская Колумбия. Подозреваемые, которые описываются как «мужчины крупного телосложения, носящие маски», смогли скрыться с места происшествия. Ниджар нелегально эмигрировал в Канаду еще в середине 1990-х гг., получив гражданство этой страны только в 2007 г. Он называл политику властей Индии против сикхов геноцидом, о чем заявлял и в органах ООН. Правительство Индии считало его лидером сепаратистской группировки «Тигры Халистана», выдав несколько ордеров на его арест, но так и не добилось выдачи от Оттавы.