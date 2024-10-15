СМИ: Канада высылает индийских дипломатов по подозрению в убийстве лидера сикхов

45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен 18 июня 2023 г. в Сарри, провинция Британская Колумбия. Подозреваемые, которые описываются как «мужчины крупного телосложения, носящие маски», смогли скрыться с места происшествия. Ниджар нелегально эмигрировал в Канаду еще в середине 1990-х гг., получив гражданство этой страны только в 2007 г. Он называл политику властей Индии против сикхов геноцидом, о чем заявлял и в органах ООН. Правительство Индии считало его лидером сепаратистской группировки «Тигры Халистана», выдав несколько ордеров на его арест, но так и не добилось выдачи от Оттавы.