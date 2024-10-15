Песков: Россия не находится в изоляции

Представителю Кремля напомнили, что на Западе уже два года ведутся разговоры об изоляции России, в то время как на саммит БРИКС в Казани прибудут лидеры более 20 государств. У Пескова спросили, почему представители этих стран желают приехать на саммит и какую роль играет Россия на мировой арене на сегодняшний день.