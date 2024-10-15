Песков: Россия не находится в изоляции
Россия не находится в изоляции, она является неотъемлемой частью международного диалога, к которому стремятся большее количество стран мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителю Кремля напомнили, что на Западе уже два года ведутся разговоры об изоляции России, в то время как на саммит БРИКС в Казани прибудут лидеры более 20 государств. У Пескова спросили, почему представители этих стран желают приехать на саммит и какую роль играет Россия на мировой арене на сегодняшний день.
«В современном мире очень трудно изолировать какую-либо страну, тем более такое государство, как Российская Федерация. Российская Федерация, как и большое количество ее партнеров, включая стратегических <...> придерживаются совершенно иного мировоззрения в отношении системы международных отношений. Это система международных отношений, которая должна быть основана на международном праве, а не на правилах, устанавливаемых отдельными государствами, а именно США, в угоду сиюминутным интересам этих стран», – сказал Песков.
По его словам, речь идет об отношениях, основанных на взаимоуважении, на взаимовыгодном сотрудничестве и др. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что такие подходы абсолютно импонируют подавляющему большинству государств мира.
«Именно поэтому продолжает осуществляться международный диалог, и Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога. В рамках этого диалога никто не пытается занять доминирующие позиции и навязывать свою волю другим. Вот именно к этому стремятся большее количество государств мира», – добавил представитель Кремля.
Саммит БРИКС в Казани состоится 22-24 октября. 10 октября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в саммите примут участие представители 32 стран, причем 24 из них будут представлены лидерами государств. «Если говорить об этом казанском мероприятии, то, на мой взгляд, оно может стать самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в нашей стране», – подчеркивал Ушаков.
В саммите также примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, а также президент Нового банка развития Дилма Руссефф. Планируется, что президент России Владимир Путин проведет в рамках саммита около 20 двусторонних встреч.