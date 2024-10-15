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Литва может денонсировать договор о торговом судоходстве с Россией

Ведомости

Литва намерена денонсировать межправительственное соглашение с Россией о торговом судоходстве, следует из представления, направленного правительству страны министерством сообщений и транспорта Литвы.

«С учетом геополитической ситуации с продолжающимися нарушениями международного права, а также с учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно данный договор денонсировать», – говорится в документ (цитата по ТАСС).

Договор о торговом судоходстве был подписан между Москвой и Вильнюсом в 1993 г.

Последние два с половиной года, после начала боевых действий на Украине, Литва регулярно объявляет о расторжении договоров с РФ. В этом году сейм (парламент) Литвы решил денонсировать международный договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. Министр юстиции Эвелина Добровольская говорила, что правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует.

В середине августа газета Kauno Diena писала, что минфин Литвы предлагает расторгнуть соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией, подписанные в феврале 1995 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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