Литва может денонсировать договор о торговом судоходстве с Россией
Литва намерена денонсировать межправительственное соглашение с Россией о торговом судоходстве, следует из представления, направленного правительству страны министерством сообщений и транспорта Литвы.
«С учетом геополитической ситуации с продолжающимися нарушениями международного права, а также с учетом того, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество практически остановлено и невозможно, целесообразно данный договор денонсировать», – говорится в документ (цитата по ТАСС).
Договор о торговом судоходстве был подписан между Москвой и Вильнюсом в 1993 г.
Последние два с половиной года, после начала боевых действий на Украине, Литва регулярно объявляет о расторжении договоров с РФ. В этом году сейм (парламент) Литвы решил денонсировать международный договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. Министр юстиции Эвелина Добровольская говорила, что правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует.
В середине августа газета Kauno Diena писала, что минфин Литвы предлагает расторгнуть соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией, подписанные в феврале 1995 г.