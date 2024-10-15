Литва может денонсировать договор о торговом судоходстве с Россией

Последние два с половиной года, после начала боевых действий на Украине, Литва регулярно объявляет о расторжении договоров с РФ. В этом году сейм (парламент) Литвы решил денонсировать международный договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. Министр юстиции Эвелина Добровольская говорила, что правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует.