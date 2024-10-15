В Финляндии пройдут крупные артиллерийские учения НАТО

«Роваярви, являясь крупнейшим учебным полигоном в Северной Европе, предоставляет силам Североатлантического альянса отличные условия для всесторонней огневой подготовки. Мы очень рады возможности провести учения Lightning Strike в этом году в рамках более масштабной подготовки», – сказал полковник Янне Мякитало, руководитель учений Lightning Strike-24.