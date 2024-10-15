В Финляндии пройдут крупные артиллерийские учения НАТО
НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения Lightning Strike-24 в Финляндии на полигонах Роваярви и Рованиеми с 4 по 28 ноября, сообщает Министерство обороны страны на своем сайте. Учения являются частью операции Dynamic Front-25, проводимой под руководством США в пяти разных странах альянса.
В учениях Lightning Strike-24 примут участие до 3600 военнослужащих, из них 1250 – военные из стран НАТО. В учениях будут задействованы представители различных родов войск: армейского корпуса, военно-воздушных сил, пограничной охраны и др.
Основной целю учений называют демонстрацию оборонительных возможностей НАТО на северном направлении.
«Роваярви, являясь крупнейшим учебным полигоном в Северной Европе, предоставляет силам Североатлантического альянса отличные условия для всесторонней огневой подготовки. Мы очень рады возможности провести учения Lightning Strike в этом году в рамках более масштабной подготовки», – сказал полковник Янне Мякитало, руководитель учений Lightning Strike-24.
Истребители ВВС Финляндии впервые принимают участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые начались 14 октября.
18 мая телерадиокомпания RTL сообщала, что Франция в рамках учений НАТО в Эстонии занимается подготовкой «суперскрытного» подразделения разведчиков, которое могло бы «быть полезным» на Украине.