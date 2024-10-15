В результате удара израильских ВВС по югу Ливана погибло 10 человек
Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по городу Кана на юге Ливана, пишет агенство NNA. Сообщается о 10 погибших и 15 пострадавших.
NNA, ссылаясь на центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана, также сообщает о том, что в результате удара по зданию в поселении Рияк на востоке страны погибли пять человек, среди которых трое детей.
14 октября в результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому на севере Ливана погибло по меньшей мере 18 человек.
23 сентября ЦАХАЛ объявила о начале операции под названием «Стрелы севера». Ее цель заключалась в том, чтобы нанести удар по инфраструктуре шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Это ливанское движение поддерживало палестинскую группировку «Хамас», обстреливая северные районы Израиля.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана, что вызвало бурную критику со стороны международного сообщества.