При ударе Израиля по жилому дому в Ливане погибли 18 человек
В результате удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому на севере Ливана погибли по меньшей мере 18 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанский Красный крест.
Во время авианалета удар был нанесен по зданию в деревне Айтоу в районе Згарта. По данным ливанских государственных СМИ, это первый случай нападения израильской армии на этот район за год боевых действий.
ЦАХАЛ пока не комментировала атаку. Al Jazeera уточняет, что шиитская группировка «Хезболла» в основном присутствует на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута.
23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана, что вызвало множество критики со стороны международного сообщества.
14 октября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира противотанкового подразделения «Радван» ливанской группировки «Хезболла» Мухаммеда Камиля Наима в городе Набатия на юге Ливана. Он отвечал за планирование и осуществление многочисленных атак против мирных граждан, включая обстрелы с применением противотанковых ракет.