ЦАХАЛ ликвидировала командира противотанкового подразделения «Хезболлы» в Ливане

Военные также сообщили о выпущенных группировкой ракетах по центральной и северной частям Израиля. Часть из них была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Информации о пострадавших нет. Израильские силы нанесли ответный удар по пусковым установкам «Хезболлы», с которых велся ракетный обстрел.