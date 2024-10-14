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ЦАХАЛ ликвидировала командира противотанкового подразделения «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Израильские силы ликвидировали командира противотанкового подразделения «Радван» ливанской группировки «Хезболла» Мухаммеда Камиля Наима в городе Набатия на юге Ливана. Об этом сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«ВВС Израиля нанесли удар по террористу Мухаммеду Камилю Наиму, командиру подразделения противотанковых ракет «Радван» «Хезболлы», и уничтожили его в районе Набатии», – говорится в сообщении.

По данным армии, он отвечал за планирование и осуществление многочисленных террористических атак против мирных граждан, включая обстрелы с применением противотанковых ракет.

Военные также сообщили о выпущенных группировкой ракетах по центральной и северной частям Израиля. Часть из них была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Информации о пострадавших нет. Израильские силы нанесли ответный удар по пусковым установкам «Хезболлы», с которых велся ракетный обстрел.

13 октября «Хезболла» объявила об атаке по израильской военной базе бригады «Голани». Группировка атаковала объект, расположенный в городе Биньямин, с помощью беспилотников. «Хезболла» объяснила удары по военной базе ответом на нападение ЦАХАЛ на Бейрут и ликвидацию своего бывшего лидера Хасана Насраллы.

ЦАХАЛ сообщила о гибели четырех военных в результате атаки «Хезболлы» по базе бригады «Голани». Ими стали 19-летние сержанты Омри Тамари, Йосеф Хиеб, Йоав Агмон и Алон Амитай. Серьезно ранены восемь военнослужащих. Пострадавших эвакуировали для оказания помощи в медицинских учреждениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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