ЦАХАЛ ликвидировала командира противотанкового подразделения «Хезболлы» в Ливане
Израильские силы ликвидировали командира противотанкового подразделения «Радван» ливанской группировки «Хезболла» Мухаммеда Камиля Наима в городе Набатия на юге Ливана. Об этом сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«ВВС Израиля нанесли удар по террористу Мухаммеду Камилю Наиму, командиру подразделения противотанковых ракет «Радван» «Хезболлы», и уничтожили его в районе Набатии», – говорится в сообщении.
По данным армии, он отвечал за планирование и осуществление многочисленных террористических атак против мирных граждан, включая обстрелы с применением противотанковых ракет.
Военные также сообщили о выпущенных группировкой ракетах по центральной и северной частям Израиля. Часть из них была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Информации о пострадавших нет. Израильские силы нанесли ответный удар по пусковым установкам «Хезболлы», с которых велся ракетный обстрел.
13 октября «Хезболла» объявила об атаке по израильской военной базе бригады «Голани». Группировка атаковала объект, расположенный в городе Биньямин, с помощью беспилотников. «Хезболла» объяснила удары по военной базе ответом на нападение ЦАХАЛ на Бейрут и ликвидацию своего бывшего лидера Хасана Насраллы.
ЦАХАЛ сообщила о гибели четырех военных в результате атаки «Хезболлы» по базе бригады «Голани». Ими стали 19-летние сержанты Омри Тамари, Йосеф Хиеб, Йоав Агмон и Алон Амитай. Серьезно ранены восемь военнослужащих. Пострадавших эвакуировали для оказания помощи в медицинских учреждениях.