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Reuters: убийство лидера сикхов не повлияло на торговые отношения Индии и Канады

Ведомости

Индия и Канада не видят дипломатических последствий убийства лидера сикхов, которые повлияли бы на двусторонние торговые связи. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновников двух государств.

«Мы ожидаем, что канадские фонды будут принимать решения по инвестициям, основываясь на доходности», – заявил собеседник агентства, который предпочел остаться анонимным, отметив, что в этом вопросе Индия является привлекательной страной.

По данным министерства торговли Индии, в конце прошлого финансового года объем двусторонней торговли между странами составил $8,4 млрд. В августе этого года Канада экспортировала в Индию товары на общую сумму $279 млн. При этом импорт оценивается в примерно $324 млн. Оба показателя на 14% больше по сравнению с августом 2023 г.

45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен 18 июня 2023 г. в Сарри, провинция Британская Колумбия. Подозреваемые, которые описываются как «мужчины крупного телосложения, носящие маски», смогли скрыться с места происшествия.

Ниджар нелегально эмигрировал в Канаду еще в середине 1990-х гг., получив гражданство этой страны только в 2007 г. Он называл политику властей Индии против сикхов геноцидом, о чем заявлял и в органах ООН. Правительство Индии считало его лидером сепаратистской группировки «Тигры Халистана», выдав несколько ордеров на его арест, но так и не добилось выдачи от Оттавы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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