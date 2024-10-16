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Захарова обвинила США в конфликте КНДР и Южной Кореи

Ведомости

США виноваты в эскалации ситуации на Корейском полуострове, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее мнению, Вашингтон специально спровоцировал это и «все свалил» на вовлеченные страны.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР [Азиатско-Тихоокеанском регионе] в целом – это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», – написала она в своем Telegram-канале.

До этого представитель госдепа США Мэтью Миллер призвал КНДР воздержаться от эскалации по отношению к Южной Корее и не повышать риск конфликта на Корейском полуострове. 15 октября  северокорейские военные подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ.

Конфликт между двумя странами продолжается с 1950-х гг. В сентябре этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к дальнейшему укреплению ядерных сил страны и наращиванию усилий по приведению их в «полную боевую готовность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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