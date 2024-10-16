Захарова обвинила США в конфликте КНДР и Южной Кореи
США виноваты в эскалации ситуации на Корейском полуострове, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее мнению, Вашингтон специально спровоцировал это и «все свалил» на вовлеченные страны.
«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР [Азиатско-Тихоокеанском регионе] в целом – это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», – написала она в своем Telegram-канале.
До этого представитель госдепа США Мэтью Миллер призвал КНДР воздержаться от эскалации по отношению к Южной Корее и не повышать риск конфликта на Корейском полуострове. 15 октября северокорейские военные подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ.
Конфликт между двумя странами продолжается с 1950-х гг. В сентябре этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к дальнейшему укреплению ядерных сил страны и наращиванию усилий по приведению их в «полную боевую готовность».