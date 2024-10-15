Госдеп США призвал КНДР воздержаться от эскалации в отношениях с Сеулом
Госдеп США призывает КНДР воздержаться от эскалации по отношению к Республике Корея и не повышать риск конфликта на Корейском полуострове, пишет «Интерфакс» со ссылкой на брифинг представителя госдепа Мэтью Миллера.
«Мы призываем КНДР вернуться к диалогу и дипломатии» – заявил Миллер.
Ранее 15 октября северокорейские военные подорвали участки дорог к северу от военной демаркационной линии между странами вдоль линий Кенисон и Тонхэ.
В тот же день замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить военную помощь КНДР в случае нападения на страну.
МИД КНДР объявил, что страна полностью готова к использованию наступательных средств на границе с Южной Кореей. Подготовку к возможным действиям начали все уровни военного руководства: министерство обороны, генеральный штаб и армия КНДР.
Конфликт между двумя странами продолжается с 1950-х гг. В сентябре этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к дальнейшему укреплению ядерных сил страны и наращиванию усилий по приведению их в «полную боевую готовность».