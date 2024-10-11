КНДР предупредила Сеул о приведении в полную готовность наступательных средств
КНДР приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики. Заявление МИДа приводит ТАСС.
«В первую очередь в состояние готовности приступить к своему долгу в любой момент перейдут все наступательные средства, которые предназначены для разрушения военной структуры Республики Кореи и для развертывания в окрестностях южной границы», – говорится в заявлении.
В дипведомстве отметили, что Пхеньян делает последнее предупреждение Сеулу и требует прекратить полеты беспилотников. Согласно заявлению, министерство обороны, генштаб и армия страны на всех уровнях приступили к подготовке.
Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что КНДР является ответственной ядерной державой. Но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед республикой появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты, заявил он.
В октябре военнослужащие Южной Кореи обнаружили, как утверждается, признаки строительства в Северной Корее атомной подводной лодки. Поскольку оно находится на ранней стадии, необходимо дополнительное подтверждение того, будет ли лодка работать на атомной энергии, уточняется в докладе военной разведки. В Южной Корее утверждают, что у КНДР в общей сложности есть около 70 подводных лодок, включая сверхмалые, в то время как у Сеула их всего около 10 единиц.