Институт Китая РАН спрогнозировал вероятность войны на Корейском полуострове
Вероятность военного конфликта между Южной Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) невелика, она не превышает 20%. К этому выводу пришли в Институте Китая и современной Азии Российской академии наук (РАН).
В РАН выделили три возможных сценария: позитивный, умеренно-позитивный и военный. Первый случай, вероятность которого 10%, предполагает восстановление диалога между странами, но на данный момент предпосылок для такого развития событий нет. В рамках второго сценария, вероятность которого составляет 70%, межкорейская напряженность будет придерживаться шаблона противостояния США и СССР в холодной войне.
Третий сценарий с вероятностью 20% предполагает три варианта начала вооруженного противостояния. Наиболее вероятен конфликт по иррациональной причине, не по воле первых лиц страны. Другие два наименее вероятных варианта – начало конфликта по инициативе Южной Кореи и КНДР соответственно. В целом в кратко- и среднесрочной перспективе вероятность межкорейского конфликта невелика. При этом в долгосрочной она повышается, но не становится доминирующей.
Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что КНДР является ответственной ядерной державой. Но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед республикой появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты, заявил он.