Институт Китая РАН спрогнозировал вероятность войны на Корейском полуострове

Третий сценарий с вероятностью 20% предполагает три варианта начала вооруженного противостояния. Наиболее вероятен конфликт по иррациональной причине, не по воле первых лиц страны. Другие два наименее вероятных варианта – начало конфликта по инициативе Южной Кореи и КНДР соответственно. В целом в кратко- и среднесрочной перспективе вероятность межкорейского конфликта невелика. При этом в долгосрочной она повышается, но не становится доминирующей.