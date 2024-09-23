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Институт Китая РАН спрогнозировал вероятность войны на Корейском полуострове

Ведомости

Вероятность военного конфликта между Южной Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) невелика, она не превышает 20%. К этому выводу пришли в Институте Китая и современной Азии Российской академии наук (РАН).

В РАН выделили три возможных сценария: позитивный, умеренно-позитивный и военный. Первый случай, вероятность которого 10%, предполагает восстановление диалога между странами, но на данный момент предпосылок для такого развития событий нет. В рамках второго сценария, вероятность которого составляет 70%, межкорейская напряженность будет придерживаться шаблона противостояния США и СССР в холодной войне.

Третий сценарий с вероятностью 20% предполагает три варианта начала вооруженного противостояния. Наиболее вероятен конфликт по иррациональной причине, не по воле первых лиц страны. Другие два наименее вероятных варианта – начало конфликта по инициативе Южной Кореи и КНДР соответственно. В целом в кратко- и среднесрочной перспективе вероятность межкорейского конфликта невелика. При этом в долгосрочной она повышается, но не становится доминирующей.

Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что КНДР является ответственной ядерной державой. Но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед республикой появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты, заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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