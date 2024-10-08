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Сеул заподозрил КНДР в строительстве атомной подводной лодки

Ведомости

Военнослужащие Южной Кореи обнаружили, как утверждается, признаки строительства в Северной Корее атомной подводной лодки. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на доклад военной разведки.

«Обнаружены частичные признаки, которые, по-видимому, указывают на начало строительства подводной лодки», – сообщили в южнокорейской разведке. Поскольку строительство находится на ранней стадии, необходимо дополнительное подтверждение того, будет ли лодка работать на атомной энергии, уточняется в докладе.

Опираясь на возможный размер судна, военнослужащие Южной Кореи предполагают, что на нем будет использоваться атомная энергия. Но, по их оценкам, Пхеньян еще не приобрел ядерный реактор и другие ключевые компоненты для строительства, отмечает Yonhap. В Южной Корее утверждают, что у КНДР в общей сложности есть около 70 подводных лодок, включая сверхмалые, в то время как у Сеула их всего около 10 единиц.

Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что КНДР является ответственной ядерной державой. Но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед республикой появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты, заявил он.

В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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