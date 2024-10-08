Сеул заподозрил КНДР в строительстве атомной подводной лодки

Опираясь на возможный размер судна, военнослужащие Южной Кореи предполагают, что на нем будет использоваться атомная энергия. Но, по их оценкам, Пхеньян еще не приобрел ядерный реактор и другие ключевые компоненты для строительства, отмечает Yonhap. В Южной Корее утверждают, что у КНДР в общей сложности есть около 70 подводных лодок, включая сверхмалые, в то время как у Сеула их всего около 10 единиц.