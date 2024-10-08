Сеул заподозрил КНДР в строительстве атомной подводной лодки
Военнослужащие Южной Кореи обнаружили, как утверждается, признаки строительства в Северной Корее атомной подводной лодки. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на доклад военной разведки.
«Обнаружены частичные признаки, которые, по-видимому, указывают на начало строительства подводной лодки», – сообщили в южнокорейской разведке. Поскольку строительство находится на ранней стадии, необходимо дополнительное подтверждение того, будет ли лодка работать на атомной энергии, уточняется в докладе.
Опираясь на возможный размер судна, военнослужащие Южной Кореи предполагают, что на нем будет использоваться атомная энергия. Но, по их оценкам, Пхеньян еще не приобрел ядерный реактор и другие ключевые компоненты для строительства, отмечает Yonhap. В Южной Корее утверждают, что у КНДР в общей сложности есть около 70 подводных лодок, включая сверхмалые, в то время как у Сеула их всего около 10 единиц.
Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные. Он подчеркнул, что КНДР является ответственной ядерной державой. Но на фоне расширения «возглавляемой США военной системы» перед республикой появляется «серьезная угроза», в связи с этим стране нужно усовершенствовать ядерные силы для собственной защиты, заявил он.
В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.