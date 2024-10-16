Всемирный банк: нанесенный сектору Газа ущерб составляет до $20 млрд
Ущерб, причиненный сектору Газа от израильских атак, составляет $14-20 млрд, заявил президент Всемирного банка Аджай Банга, пишет Reuters.
«Банга заявил, что ущерб от израильских ударов по сектору Газа в настоящее время, вероятно, составляет $14-20 млрд, а разрушения от израильских бомбардировок южного Ливана увеличат этот региональный ущерб», – говорится в материале.
Всемирный банк выделил палестинской администрации $300 млн – это в шесть раз больше обычной суммы, но все еще меньше относительно той «большой суммы», которая понадобится в конечном итоге, отметил он.
Банга сообщил, что до сих пор война на Ближнем Востоке оказывала относительно небольшое влияние на мировую экономику. Но расширение конфликта, в том числе на территории Ливана, вовлечет в него другие страны, вносящие более значительный вклад в мировой рост.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий составило почти 42 000 человек.
23 сентября этого года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.
Премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху 13 октября призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести силы ЮНИФИЛ (United Nations Interim Force In Lebanon, миротворческие силы ООН в Ливане) «из оплота “Хезболлы” и зон боевых действий» на юге Ливана.