Нетаньяху призвал Гутерриша вывести миротворцев ООН из южного Ливана

12 октября в ЦАХАЛ сообщили, что ВВС Израиля за сутки атаковали в Ливане около 200 объектов ливанской группировки «Хезболла». 12 октября ЦАХАЛ сообщила, что с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 30 ракет. Часть из них была перехвачена.