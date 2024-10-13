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Нетаньяху призвал Гутерриша вывести миротворцев ООН из южного Ливана

Отказ вывести силы ЮНИФИЛ делает сотрудников ООН заложниками «Хезболлы», считает он
Ведомости

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести миротворцев из зоны боевых действий в южном Ливане. Видеообращение премьера было опубликовано в Telegram.

«Я хочу обратиться напрямую к генеральному секретарю ООН: пришло время вывести силы ЮНИФИЛ (United Nations Interim Force In Lebanon, миротворческие силы ООН в Ливане) из оплота “Хезболлы” и зон боевых действий», – сказал он.

По словам Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно просила об этом, но каждый раз встречала отказ. Израильский премьер считает, что отказ вывести силы ЮНИФИЛ делает сотрудников ООН «заложниками "Хезболлы", что угрожает и их жизни, и нашим солдатам».

23 сентября этого года ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.

12 октября в ЦАХАЛ сообщили, что ВВС Израиля за сутки атаковали в Ливане около 200 объектов ливанской группировки «Хезболла». 12 октября ЦАХАЛ сообщила, что с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 30 ракет. Часть из них была перехвачена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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