Нетаньяху призвал Гутерриша вывести миротворцев ООН из южного Ливана

Нетаньяху призвал Гутерриша вывести миротворцев ООН из южного ЛиванаОтказ вывести силы ЮНИФИЛ делает сотрудников ООН заложниками «Хезболлы», считает он
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести миротворцев из зоны боевых действий в южном Ливане. Видеообращение премьера было опубликовано в Telegram.
«Я хочу обратиться напрямую к генеральному секретарю ООН: пришло время вывести силы ЮНИФИЛ (United Nations Interim Force In Lebanon, миротворческие силы ООН в Ливане) из оплота “Хезболлы” и зон боевых действий», – сказал он.
По словам Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно просила об этом, но каждый раз встречала отказ. Израильский премьер считает, что отказ вывести силы ЮНИФИЛ делает сотрудников ООН «заложниками "Хезболлы", что угрожает и их жизни, и нашим солдатам».
23 сентября этого года ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.
12 октября в ЦАХАЛ сообщили, что ВВС Израиля за сутки атаковали в Ливане около 200 объектов ливанской группировки «Хезболла». 12 октября ЦАХАЛ сообщила, что с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 30 ракет. Часть из них была перехвачена.