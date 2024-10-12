Армия Израиля уничтожила 200 объектов «Хезболлы» в Ливане
ВВС Израиля за сутки атаковали в Ливане около 200 объектов ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильская авиация атаковала на границе Ливана и Сирии подземную инфраструктуру, в которой хранились боеприпасы шиитского движения. Военные ЦАХАЛ также ликвидировали 50 боевиков группировки.
12 октября ЦАХАЛ сообщила, что с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 30 ракет. Часть из них была перехвачена. 11 октября глава информационной службы «Хезболлы» Мухаммед Афиф заявил, что движение считает своим приоритетом нанести Израилю поражение, чтобы заставить страну прекратить огонь.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. Армия Израиля стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.